Жители затопленного Орска вышли на митинг

Жители Орска, недовольные действиями властей во время наводнения, собрались на Комсомольской площади города у памятника Ленину и скандировали «Позор!» и «Путин, помоги». Об этом сообщает RusNews.

По данным издания, сотни жителей Орска требуют выплатить компенсации за поврежденное имущество и наказать виновных в том, что дамба не выдержала напора воды во время паводка. Как передают журналисты, полиция пыталась разогнать акцию.

Как сообщает РБК, власти Оренбургской области должны начать выплачивать компенсации с 8 апреля. Изначально за поврежденное имущество жителям планировали выплачивать от 25 до 50 тысяч рублей, затем губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил об увеличении выплат в два раза. Тем, кто получил вред здоровью, предусмотрены выплаты от 200 до 400 тысяч. По данным ТАСС, выплаты уже получили 649 человек, в течение недели их получат около 16 тысяч местных жителей.

Ранее прокуратура Оренбургской области предупреждала о «недопустимости нарушения закона» и предостерегала от организации и проведения несанкционированных митингов.

По данным RusNews, глава города Василий Козупица вышел к жителям, но не смог их перекричать. В числе прочего жители спросили Козупицу, почему глава МЧС Куренков утверждал, что об эвакуации людей якобы предупредили за неделю до затопления. Жители перебили мэра криками «Уходи». После этого митингующие сформировали инициативную группу, которую пригласили на встречу с Козупицей в здании администрации. Пришедших на переговоры заставили убрать телефоны.

Орск оказался затоплен в результате прорыва дамбы 5 апреля. Из-за сильного паводка режим ЧС был объявлен в Тюменской и Курганской областях.

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