Ситуация с паводками в Оренбургской области стабилизируется не раньше 25 апреля

Власти Оренбургской области назвали предположительную дату нормализации уровня воды в реке Урал от Ириклинского водохранилища до села Илек — не ранее 25 апреля. Об этом сообщает ТАСС.

Замглавы МЧС Виктор Яцуценко назвал рекордным уровень половодья на Урале и Поволжье: «Я не буду говорить, есть ли аналоги или нет, но таких уровней исторически не зафиксировано».

Мэр Оренбурга Сергей Салмин отметил, что подобного уровня паводков не было с 1942 года. Тогда вода в реке Урал поднялась до уровня 946 сантиметров. Он также записал видеообращение, в котором рассказал, что ситуация с половодьем продолжит ухудшаться в ближайшие несколько дней и призвал жителей немедленно эвакуироваться: «Вода может прийти ночью, вы подвергаете свою жизнь, жизни близких опасности! Абсолютно всем, кто находится в зоне подтопления, необходимо покинуть свои дома. Не откладывайте эвакуацию!»

Он также отметил, что в Оренбурге развернуты круглосуточные пункты временного размещения.

8 апреля произошел очередной прорыв дамбы в районе поселка Лесоторговый. Об этом сообщил ТАСС. Агентство отметило, что идет эвакуация жителей. Ранее власти региона сообщали о нарушении целостности дамбы. Мэрия города заявила, что оценить ее состояние было невозможно из-за половодья.

Несмотря на повышающийся уровень воды в Урале, футбольный клуб «Оренбург» решил не отменять матч с клубом «Рубин». Средства, полученные от игры, клуб передаст пострадавшим от затопления.

В Орском гуманитарно-технологическом институте — филиале Оренбургского госуниверситета — из-за паводка отменили очные занятия. Здания института обесточены. Пресс-служба института сообщила, что под затопление попали три корпуса и студенческое общежитие.

Центробанк открыл круглосуточную горячую линию по вопросу кредитных каникул для пострадавших от паводка в Оренбургской области.

7 апреля министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова заявила, что в Орске приостановлена плановая медицинская помощь и «в настоящее время оказывается исключительно экстренная и неотложная стационарная медицинская помощь».

Первый прорыв дамбы в Орске произошел 5 апреля, еще один — 6 апреля. Пик половодья ожидается 10 апреля.

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