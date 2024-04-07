Родители ругали дочь за плохие оценки

24-летняя Дженнифер Пан из семьи вьетнамских беженцев, перебравшихся в Канаду, несколько лет врала родителям, что поступила в университет. Вместо этого она подрабатывала официанткой, давала уроки фортепиано и жила у бойфренда. Когда обман раскрылся, Дженнифер организовала убийство родителей.

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Поздно вечером 8 ноября 2010 года 24-летняя Дженнифер Пан из канадского города Маркхам позвонила в 911. Она сказала, что в ее дом проникли несколько вооруженных людей, один из них связал ей руки за спиной и привязал к перилам на втором этаже дома, а ее родителей увели в подвал. Во время разговора Дженнифер с диспетчером было слышно, как на фоне кричит и зовет на помощь ее отец. Через несколько минут ее родителей расстреляли.

Семья политических беженцев

Ханн и Бик Пан были беженцами из Вьетнама: оба переехали в Канаду в конце 1970-х годов, бежав от нищеты и репрессий со стороны коммунистической партии Вьетнама. Они познакомились в Торонто, вскоре поженились и перебралась в небольшой город Скарборо, где оба устроились работать на завод по производству автозапчастей Magna International.

В 1986 году у них родилась дочь Дженнифер, а через три года сын Феликс. Семья Пан жила в достатке: в 2004 году они смогли купить большой дом в городе Маркхэм к северу от Торонто. У них было две машины и около 200 тысяч долларов накоплений.

Своих детей Ханн и Бик воспитывали строго. Дженнифер с четырех лет посещала уроки фортепиано и ходила в спортивную секцию по фигурному катанию. Из-за плотного графика ей нередко приходилось делать уроки до полуночи. Родители требовали, чтобы у нее были только отличные оценки, но Дженнифер часто получала тройки. Родители запрещали ей ходить на школьные дискотеки, оставаться на ночь у подруг и проводить много времени с друзьями.

Несмотря на это, одноклассники описывали Дженнифер как дружелюбную и уверенную в себе. У Дженнифер никогда не было трудностей в общении, единственное, чего она боялась, — что родители будут ругать ее за плохую учебу. К середине 9 класса успеваемость Дженнифер упала, и тогда она начала подделывать оценки.

В 11 классе Дженнифер познакомилась с парнем по имени Дэниел Вонг, который был на год старше. Через несколько месяцев, во время школьной поездки в Европу, Дженнифер и Дэниел начали встречаться втайне от ее родителей.

Студентка и волонтерка

Закончив школу, Дженнифер провалила вступительный экзамен по математике, не смогла поступить в университет и решила соврать родителям: сказала, что поступила в местный университет на естественные науки, чтобы изучать фармакологию, как хотел ее отец.

Чтобы легенда выглядела убедительной, Дженнифер покупала учебники по физике и биологии и вела конспекты, которые показывала отцу. Через два года Дженнифер сказала родителям, что решила перевестись в Университет Торонто.

Родители ей верили и даже разрешили три дня в неделю ночевать у подруги по имени Топаз, которая жила неподалеку от кампуса университета, чтобы Дженнифер было легче добираться до учебы.

Вместо этого Дженнифер жила у своего парня, давала уроки по фортепиано и подрабатывала официанткой в местных кафе.

В 2008 году, когда Дженнифер должна была получать диплом, она сказала, что не может пригласить родителей на церемонию, потому что в зале будет недостаточно места.

Дженнифер рассказывала родителям, что кроме учебы она волонтерит в детской больнице, но Ханн ни разу не видел, чтобы у нее была медицинская форма и рабочий пропуск, и начал подозревать, что дочь их обманывает.

Вскоре он настоял на том, чтобы довезти Дженнифер до работы, и попросил жену проследить за дочерью внутри больницы. Дженнифер пришлось несколько часов прятаться в приемном отделении. Родители также узнали номер Топаз и позвонили ей, чтобы узнать, правда ли их дочь регулярно ночует у нее. Обман Дженнифер был раскрыт.

Родители отобрали ее мобильный телефон и ноутбук, разрешив использовать их только в их присутствии — для учебы. Дженнифер запретили видеться с ее бойфрендом, заставили бросить подработки и вернуться к учебе, чтобы получить диплом.

После этого Дженнифер записалась на курсы математического анализа, чтобы пересдать экзамен, и ей разрешили чаще выходить из дома. В перерывах между уроками фортепиано она втайне навещала Дэниела — до тех пор, пока он не сказал, что устал скрывать отношения, и предложил расстаться.

Новая жизнь

Весной 2010 года Дженнифер встретилась с бывшим одноклассником. Когда она рассказала ему о своих проблемах, тот ответил, что однажды задумывался об убийстве собственного отца и даже свел ее со знакомым, который согласился на убийство. Но они с Дженнифер так и не смогли договориться.

В то же время Дженнифер снова встретилась с бывшим бойфрендом Дэниелом. Она рассказала ему о своем желании избавиться от родителей, и они решили заказать убийство, чтобы Дженнифер получила наследство в несколько сотен тысяч долларов и они могли начать новую совместную жизнь.

Дэниел дал Дженнифер запасной телефон и новую сим-карту, а также познакомил с Линфордом Кроуфордом, который согласился организовать нападение на дом Панов за 10 тысяч долларов.

Кроуфорд посетил район, в котором жили Паны, и осмотрел место будущего преступления: он хотел, чтобы убийство выглядело как ограбление.

Ночь убийства

Вечером 8 ноября 2010 года, когда Ханн как обычно готовился ко сну, а его жена отдыхала после занятий танцами, Дженнифер спустилась в гостиную, чтобы пожелать родителям доброй ночи, незаметно открыла входную дверь и ушла обратно в свою комнату.

Около 22:00 Кроуфорд и двое его сообщников вошли в дом. Все трое были вооружены пистолетами.

Один из преступников сразу же поднялся на второй этаж, «поймал» Дженнифер и забрал у нее 2500 долларов. Они вместе прошлись по дому в поисках денег и драгоценностей, а потом он связал ей руки и привязал ее к перилам лестницы, ведущей на второй этаж.

В этот момент Кроуфорд с другим сообщником отвели родителей Дженнифер в подвал, накинули им на голову одеяла и расстреляли их.

Когда на вызов Дженнифер приехали полиция и скорая, убийцы уже скрылись. На лестнице они нашли связанную Дженнифер, а в подвале — тело ее матери с тремя пулевыми ранениями головы. Отец Дженнифер Ханн чудом остался жив, и его сразу же доставили в ближайшую больницу, а затем перевезли на самолете в госпиталь в Саннибруке. Там его ввели в искусственную кому.

Около трех часов ночи Дженнифер рассказала следователям, что трое неизвестных попытались ограбить ее дом. Два дня спустя полиция вызвала ее для дачи повторных показаний. Детективы не понимали, почему Дженнифер осталась цела и как ей удалось добраться до телефона и позвонить в службу спасения.

В истории Дженнифер начали появляться пробелы. Например, ключи от машины Ханна были на виду у входной двери, и полицейские не понимали, почему злоумышленники не украли машину и как проникли в дом. После разговора с Дженнифер полиция установила за ней слежку.

Дружеское нападение

12 ноября Ханн пришел в себя после трехдневной комы. Ему тоже стреляли в голову — лицевая кость была сломана, в черепе застряли фрагменты пули, также были повреждены шейные позвонки и сонная артерия. Несмотря на это, он помнил детали нападения и смог дать показания. Он вспомнил, как его дочь тихо, «как с другом», разговаривала с одним из нападавших, а ее руки не были связаны, когда ее вели по дому.

Тогда полиция вызвала Дженнифер на третий допрос. На этот раз детектив сказал, что ему известно о ее причастности к преступлению. В ответ Дженнифер начала придумывать абсурдные объяснения случившегося: она заявила, что пыталась покончить с собой, но не смогла, поэтому наняла убийц, которые должны были застрелить ее, но по ошибке убили ее родителей.

Полиция арестовала Дженнифер. Весной 2011 года, изучив ее звонки и сообщения, следователи арестовали Дэниела Вонга и троих нападавших. Всем пятерым предъявили обвинения в убийстве, покушении на убийство и сговоре с целью убийства.

13 декабря Дженнифер Пан, Дэниэл Вонг, Кроуфорд и его сообщники были признаны виновными. Их приговорили к пожизненному заключению с возможностью условно-досрочного освобождения через 25 лет. По просьбе родственников суд также запретил Дженнифер общаться с членами ее семьи.

Отец Дженнифер еще долгое время не мог прийти в себя. Он страдал от приступов тревоги и бессонницы, а по ночам ему снились кошмары. Ханн не мог находиться в своем доме и долгое время жил у родственников.

«Я надеюсь, что моя дочь Дженнифер думает о том, что случилось с ее семьей, и когда-нибудь сможет стать хорошим честным человеком», — писал он в показаниях для суда.