Я хочу уволиться из-за токсичности коллег

Если коллеги вас подавляют или обсуждают кого-то за спиной, а начальник не держит слово — это признаки токсичного коллектива. По статистике, человек проводит на работе треть жизни, а из-за нездоровой обстановки в офисе у него может появиться подавленность или даже выгорание. Больше половины россиян меняли работу из-за токсичной атмосферы, а у большинства опрошенных из-за этого появлялись проблемы со здоровьем. «Холод» поговорил с психологом Анастасией Гостевой про то, какое поведение коллег и начальника можно считать токсичным и как с ними справиться.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наш инстаграм и телеграм.

Как понять, что атмосфера на работе или поведение коллег — токсичные?

Атмосфера на работе складывается из разных параметров: например, из возможностей для роста, нагрузки, стиля общения между коллегами и руководителями. В компании с позитивной средой людям дают возможности для роста, ценят их результаты, не сплетничают и не заставляют перерабатывать.

Сотрудники Школы менеджмента Слоуна Массачусетского технологического института изучили отзывы на платформе по поиску работы Glassdoor и выделили пять признаков токсичной среды на работе, которые сильнее всего влияют на сотрудников:

отсутствие уважения;

неэтичное поведение;

оскорбления;

насилие (психологическое и физическое);

чрезмерная конкуренция.

Токсичность в поведении коллег может проявляться по-разному — это может быть пассивная агрессия или манипулятивная и грубая коммуникация, после которой у вас остается осадок, портится настроение или вы теряете уверенность в себе.

Другие черты токсичного поведения коллег:

сплетни и слухи;

запугивание;

буллинг;

отказ работать в команде;

присвоение чужих заслуг;

обвинение других в своих ошибках;

постоянный негатив или жалобы на работу.

Какие есть типы коллег?

Профессор психологии Нью-Йоркского университета Тесса Уэст выделила четыре типа коллег и три типа руководителей по их токсичному поведению.

Коллеги:

Карьеристы — те, кто идет «по головам», невзирая на остальных.

Волки в овечьей шкуре — они заботятся исключительно о себе. Могут притворяться друзьями, но подставят вас, как только им будет это выгодно.

Халявщики — те, кто ничего не делают, но присваивают чужие достижения.

Бульдозеры — люди, у которых есть опыт и связи. Их главные черты — они навязывают свое мнение и знают, как обойти требования начальников.

Руководители:

Микроменеджеры — начальники, которые контролируют сотрудников до мелочей и постоянно к ним придираются.

Газлайтеры — те, кто манипулирует. Например, создают у коллеги ощущение, будто его вот-вот уволят или что он особенный, а потом давят ради своей цели.

Нерадивые боссы — это начальники, которые долгое время не обращают на вас никакого внимания, а затем начинают волноваться о проекте и, чтобы избавиться от этого ощущения, принимаются душить вас контролем.

Как токсичность может повлиять на коллектив и работу?

Токсичная среда вызывает негативные переживания, усталость, тревогу, раздражительность и агрессию. Также, согласно различным исследованиям, она способствует появлению выгорания (апатии, уныния, ощущения никчемности) и развитию депрессии и на 35–55% повышает риски заболеть ишемической болезнью сердца, астмой, диабетом и артритом.

В исследовании Harvard Business Review установили, что токсичная среда на рабочем месте может снизить производительность труда и разрушает отношения между сотрудниками. А это, в свою очередь, снижает вероятность, что люди будут хорошо работать в команде и поддерживать друг друга.

Согласно исследованию ассоциации по управлению персоналом США (SHRM), каждый пятый опрошенный хотел уйти с работы из-за токсичной обстановки. Более половины опрошенных (57%) ответили, что устали от нездоровой атмосферы, а почти 28% сказали, что из-за токсичности на работе повышалась их раздражительность дома.

Фото: Chris Haston / NBC / Everett Collection / Vida Press

Как вести себя с коллегой, который ведет себя токсично?

Обозначьте границы. В ответ на токсичное высказывание или поведение отвечайте: «Со мной нельзя так себя вести или разговаривать». Важно показать человеку, что такая коммуникация неприемлема для вас. Честно и открыто поговорите с человеком. Можно сказать, что на работе вы делаете одно дело и вам тоже важен хороший результат, но, чтобы достичь его, надо работать сообща и наладить ваши отношения. Возвращайте беседу в профессиональное русло. Например, если коллега постоянно предлагает посплетничать, вы можете отказаться и перевести тему. Меньше взаимодействуйте с человеком. Возможно, если вы станете общаться с ним только в крайнем случае, вред от токсичного поведения снизится. Поддерживайте свое ментальное здоровье. Например, сбалансированное питание, сон и физическая активность помогут чувствовать себя лучше. Можно проговаривать свои эмоции с близкими или психотерапевтом, фиксировать свои достижения, чтобы поддерживать самооценку, и подружиться с другими коллегами, чтобы не чувствовать себя одиноко на работе. Также важно делать перерывы и брать отпуск, чтобы не выгореть.

Если все это не помогает, можно подойти к руководителю и сказать, что вам важна эта работа, но у вас есть сложности с определенным коллегой. После этого нужно подробнее рассказать, что происходит, но важно провести разговор конструктивно, чтобы это не выглядело как личный конфликт. Например, приведите конкретные примеры токсичного поведения сотрудника руководству или отделу кадров и объясните, как это влияет на вас и команду. А вот личных нападок и оскорблений лучше избегать.

А если токсично ведет себя руководитель?

В такой коммуникации тоже важно обозначать границы, что непросто делать с человеком, который находится выше вас по статусу. Вот что можно сделать: Дайте обратную связь. Некоторые менеджеры могут не осознавать, насколько токсичны их действия, поэтому можно попытаться вежливо поговорить с ними. Документируйте все случаи неприемлемого поведения. Например, сохраняйте скриншоты вашей переписки или записывайте фразы, которые вам сказали. Обратитесь к кому-нибудь за советом. Это может быть коллега, сотрудник отдела кадров или ментор, которому вы доверяете. Однако тщательно выбирайте тех, кому рассказываете о проблеме, чтобы случайно не ухудшить ситуацию. Объедините усилия. Возможно, ваш руководитель ведет себя токсично не только с вами. Поговорите с коллегами (лучше всего с глазу на глаз) об их опыте общения с начальником. Вместе справиться с проблемой может быть проще.

Как понять, что стоит менять работу?

Перед увольнением можно попробовать другие варианты. Например, перевестись в другой отдел внутри компании или подольше понаблюдать за руководителем или коллегой. Возможно, он ведет себя токсично из-за временных личных трудностей и скоро вернется к позитивной манере общения.