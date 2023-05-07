История семьи из Оклахомы, которая узнала, что их близкий 20 лет назад был осужден за изнасилование несовершеннолетней.

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Странное сообщение

27 апреля 2023 года Жанетт Мэйо, жительница Вествилла штата Оклахома, написала дочери Холли, чтобы узнать, как дела у нее и внуков. Ответ ей показался странным: «Мы уронили телефоны в лужу. Если в течение нескольких дней от нас не будет вестей, не беспокойтесь». Жаннет начала волноваться за Холли, которая вместе с мужем и тремя детьми жила в сельской местности Оклахомы, недалеко от города Генриетта.

35-летняя Холли Гесс и 39-летний Джесси Макфадден познакомились около двух лет назад. В мае 2022 года они поженились, и Холли переехала к Джесси на его ранчо вместе с тремя детьми от предыдущего брака — 13-летней Тиффани, 15-летним Майклом и 17-летней Райли.

Всего через год, в марте 2023 года, семья оказалась на грани развода. Муж Жанетт искал информацию о том, в каких преступлениях обвиняли его коллегу, и случайно наткнулся на судебный протокол о том, что Джесси был судим за изнасилование и обвиняется в принуждении к сексуальным контактам с несовершеннолетними и хранении детской порнографией.

В 2003 году Джесси осудили за изнасилование несовершеннолетней. Его жертвой стала 16-летняя Кристл Стронг. Макфадден был осужден на 20 лет, но вышел раньше срока в 2020 году. По словам Стронг, она умоляла окружного прокурора не выпускать его из тюрьмы, потому что «знала, что он сделает это с кем-то другим».

В 2017 году, еще во время отбывания наказания за изнасилование, Макфаддена обвинили в сексуальных контактах с несовершеннолетней: согласно обвинению, он обменивался с ней обнаженными фото и видео по мобильному телефону, который тайно использовал в тюрьме. Его вновь вызывали в суд.

Холли рассказала Джесси, что узнала о протоколе, но он убедил ее дать ему второй шанс. Они продолжили жить вместе.

Дыра в сердце

Джесси должен был явиться в суд в понедельник 1 мая, но на заседание он не приехал. В этот же день в полицию Оклахомы поступило заявление о пропаже двух несовершеннолетних девушек: 14-летней Айви Вебстер и 16-летней Бриттани Брюэр. В субботу 29 апреля они отправились на ночевку к дочери Холли Тиффани, которая была их близкой подругой, и не вернулись домой. По словам отца Бриттани, она и раньше ночевала на ранчо Джесси, и никаких проблем не было.

В последний раз Айви и Бриттани видели около 01:30 ночи с воскресенья на понедельник в Генриетте. Они ехали в белом пикапе Chevrolet вместе с Макфадденом. В тот же день он не явился в суд, и на его доставку выдали ордер.

Следователи отправились на ранчо к Джесси, где обнаружили семь тел. Среди убитых были Айви и Бриттани, а также Холли, ее трое детей и сам Джесси. Следствие определило, что он выводил жертв во двор и стрелял им голову (некоторым несколько раз), а после застрелился сам.

Жанетт Мэйо сообщили об убийстве ее дочери и внуков около десяти вечера 1 мая. Ей сказали, что Джесси застрелил их во дворе своего ранчо. В разговоре с журналистами Жанетт вспоминала, какими счастливыми она видела Холли, Тиффани, Майкла и Ралли на школьном концерте на прошлой неделе. Во вторник, 2 мая, она начала готовиться к их похоронам и написала в фейсбуке, что теперь живет «с дырой в своем сердце».