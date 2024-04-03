Министры обороны России и Франции созвонились впервые с осени 2022 года

Министры обороны России и Франции провели первый телефонный разговор с октября 2022 года. Об этом сообщает издание Le Monde со ссылкой на пресс-релиз французского ведомства. Сергей Шойгу и Себастьян Лекорню обсудили в том числе теракт в «Крокус Сити Холле».

В ходе разговора глава французского Минобороны сказал, что у Франции нет информации о связи атаки с Украиной. Он призвал российского коллегу прекратить спекуляции на эту тему. Также Лекорню осудил агрессию России в отношении Украины и заявил, что Париж будет продолжать поддерживать Киев насколько долго и интенсивно, насколько это будет необходимо «в борьбе Украины за свободу и суверенитет», а также для того, чтобы «принести мир и безопасность на европейский континент».

Что на это ответил Шойгу и кто был инициатором звонка, неизвестно. Российское министерство обороны о разговоре министров не сообщало.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Незадолго до начала концерта группы «Пикник» несколько вооруженных людей вошли в здание и начали расстреливать людей. Затем они подожгли «Крокус» и скрылись. На следующий день четверых подозреваемых в теракте задержали в Брянской области.

Владимир Путин заявил, что мужчины «пытались скрыться и двигались в сторону Украины». «С украинской стороны для них было подготовлено окно для пересечения государственной границы», — говорил он. Затем глава ФСБ Александр Бортников обвинил Украину и Запад в причастности к произошедшему. Впрочем, никаких доказательств своих слов российские власти не предъявили.

Читать еще Белый дом сравнил российских чиновников с продавцами навоза

Их заявления прозвучали на фоне того, как ответственность за теракт на себя взяло «Исламское государство». Связанное с ИГИЛ агентство «Амак» опубликовало видео, снятое во время расстрела людей в «Крокусе», и назвало теракт «самой жестокой атакой за последние годы».

Западные СМИ со ссылкой на источники писали, что США и Иран предупреждали Россию о готовящемся нападении. Директор СВР Сергей Нарышкин назвал предоставленную Штатами информацию «недостаточной». При этом, по данным The Washington Post, более чем за две недели до атаки американцы предупредили Москву о том, что целью террористов может стать именно «Крокус Сити Холл». Близкий к Кремлю источник «Агентства» также сообщил, что российские власти получили от Вашингтона предупреждение об атаке именно на «Крокус».

Обновлено в 22:06. Добавлена информация от «Агентства».

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.