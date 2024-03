Белый дом сравнил российских чиновников с продавцами навоза

Советник Белого дома по коммуникациям в сфере национальной безопасности Джон Кирби сравнил российских чиновников, которые говорят о причастности Украины к теракту в «Крокусе», с продавцами навоза. Его цитирует издание The Hill.

По словам Кирби, вопреки публичным заявлениям Путина и других людей, которые пытаются переложить вину за теракт на Украину, США и другие страны, причастность к произошедшему «Исламского государства» «совершенно очевидна». «ИГИЛ несет полную ответственность за нападение», — сказал он.

«Это напоминает мне то, что говорил мой дядя, у которого была небольшая ферма […] Он говорил, что лучший продавец навоза часто носит образцы во рту. Российские чиновники кажутся довольно хорошими продавцами навоза», — добавил Кирби.

На его высказывание отреагировала официальный представитель МИДа Мария Захарова.

«В русском таких пословиц нет, потому что “навоз во рту носят” не у нас, а за океаном. Зато есть наша поговорка «у кого что болит, тот о том и говорит». Кстати, теперь стало понятно, почему в Штатах распространено выражение «вымыть рот с мылом» (to wash one's mouth out with soap)», — написала она.

Ранее Владимир Путин заявил, что четверо подозреваемых в совершении теракта «пытались скрыться и двигались в сторону Украины». «С украинской стороны для них было подготовлено окно для пересечения государственной границы», — говорил он. Затем глава ФСБ Александр Бортников обвинил Украину и Запад в причастности к произошедшему.

Читать еще Окружение Путина считает Украину не причастной к теракту

Киев отрицает свою причастность к произошедшему. The New York Times сообщала, что ответственность за нападение на концертный зал на себя взяло ИГИЛ. После этого связанное с «Исламским государством» агентство «Амак» опубликовало видео, снятое во время расстрела людей в «Крокусе», и назвало теракт «самой жестокой атакой за последние годы».

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.