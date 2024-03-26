Глава ФСБ обвинил Запад и Украину в причастности к теракту

Александр Бортников, отвечая на вопрос журналистов о том, стоят ли за терактом в «Крокус Сити Холле» в Москве 22 марта США, Великобритания и Украина сказал: «Думаем, что это так». «Во всяком случае, мы сейчас говорим о той фактуре, которой мы располагаем. Это общая информация. Но есть уже определенные наработки», — добавил он.

На вопрос о том, почему те, кто совершает преступления против России и россиян, в том числе руководители украинских спецслужб, еще не поражены, он ответил: «Все впереди». «Ответные меры, конечно же, будут. Все, кто к этому имеет отношение, будут найдены и наказаны. Будем работать», — сказал он.

Он еще раз повторил, что совершившие нападение на «Крокус» террористы «намеревались уйти за границу и именно на территорию Украины — по оперативной информации, их там ждали».

Бортников убежден, что теракт был нужен, чтобы «раскачать ситуацию» и создать панику в российском обществе. Запад и Украина, по его словам, стремятся к тому, чтобы нанести больший вред России.

Он также заявил, что украинская сторона осуществляла обучение и подготовку боевиков на территории Ближнего Востока. По его словам, представители «киевского режима» выезжали к террористам, работали с ними и готовили их. Кроме того, Бортников сказал, что, по его мнению, Службу безопасности Украины нужно признать террористической организацией «и не только так считать, но и принимать соответствующие решения».

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