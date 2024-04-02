Нарышкин назвал данные США о готовящемся теракте «недостаточными»

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что информация, предоставленная американской разведкой о готовящемся в Москве теракте, была слишком общей и не позволяла установить исполнителей. В разговоре с «Интерфаксом» он заявил, что ФСБ действительно получила данные о возможном теракте, но их оказалось недостаточно.

Ранее директор ФСБ Александр Бортников также говорил о слишком общем характере информации: «Информация о подготовке террористических актов в местах массового скопления граждан носила общий характер, мы реагировали на эту информацию, конечно, и принимали соответствующие меры, чтобы не допустить такого рода проявлений», — говорил он 26 марта.

Посол США в России Линн Трейси 29 марта говорила, что информацию о теракте передали вовремя: «Факты таковы, что переданная российским властям письменная информация была конкретной, своевременной и заслуживающей доверия».

Посол выразила сожаление, что в России отрицают ценность переданной информации и искажают ее смысл. Она также заявила, что США «безоговорочно осуждают терроризм во всех его формах».

Трейси сообщила, что США на протяжении многих лет делится с Россией информацией о террористических угрозах и будет продолжать передавать данные. В то же время Нарышкин считает канал обмена информацией с США весьма ограниченным. Причину такой коммуникации он видит в «неблагоприятной международной обстановке и, прежде всего, действиях противоположной стороны».

За несколько дней до теракта, произошедшего в «Крокусе» 22 марта, Путин назвал данные разведки США провокационными: «Все это напоминает откровенный шантаж и намерение запугать, дестабилизировать наше общество». После трагедии он обвинил Украину в причастности к теракту, а 2 апреля потребовал найти «бенефициаров злодеяния».

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