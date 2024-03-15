Президентские выборы в России сравнили с советским референдумом

Издание The New York Times сравнило нынешние президентские выборы в России с референдумом времен Советского Союза. К первому дню голосования издание выпустило статью, в которой рассказало об особенностях процедуры, других кандидатах и политической ситуации, на фоне которой проходят выборы.

«У президентских выборов в России, которые начались в пятницу и продолжатся до воскресенья, есть атрибуты состязания, но это скорее референдум в советском стиле с заранее определенным результатом», — говорится в статье.

The New York Times пишет, что по результатам голосования Путин «без сомнений» будет переизбран на пятый срок, а кандидаты, допущенные до выборов, не могут составить ему реальную конкуренцию. Издание отмечает, что все политики, представленные в бюллетене, поддержали войну в Украине, а также — цензуру (в частности, закон о «фейках» про российскую армию) и гомофобные законы.

«Ветеран политики, Борис Надеждин, заставил волноваться администрацию Путина, когда десятки тысяч людей по всей России выстроились в очередь, чтобы подписаться за его выдвижение. Кремль признал недействительными столько подписей, сколько необходимо, чтобы ему помешать», — пишет The New York Times.

Хотя в России выборы проводят с 1991 года, Кремль использует различные инструменты, чтобы обеспечить победу своему кандидату. Среди них, в частности, система электронного голосования. Кроме того, выборы пройдут в оккупированных регионах Украины, где, согласно утверждению властей, проживают более 4,5 миллиона избирателей, однако, эту информацию невозможно проверить в условиях войны, отмечает The New York Times.

Про президентские выборы в России написали и другие крупные зарубежные издания.

«В России, которая находится в состоянии войны, есть только один настоящий кандидат и один победитель: Владимир Путин», — пишет агентство Reuters.

В статье говорится, что поддержка Путина среди россиян якобы выросла на фоне войны в Украине. В агентстве ссылаются на интервью с «высокопоставленными российскими источниками» и результаты опросов, среди которых — опросы «Левада-Центра».

«Путин рассматривает войну как часть экзистенциальной битвы с приходящим в упадок Западом. [...] Это нравится многим россиянам, которые с подозрением относятся к политике и намерениям Запада, но не к западным потребительским товарам. Высшие кремлевские чины носят спортивные футболки с надписью “Команда Путина” и открыто говорят о войне с НАТО», — пишет Reuters.

При этом в агентстве отметили, что после начала полномасштабного вторжения в Украину российские власти по указу Путина подавляют любые попытки протеста: сотни людей были задержаны или арестованы за выражение своего несогласия с вторжением в Украину, а уличные акции — запрещены.

«Лидеры раздробленной российской оппозиции либо заграницей, либо в тюрьме, либо вынуждены молчать, либо мертвы», — говорится в статье.

Издание Financial Times, напротив, выпустило статью о российской оппозиции, репрессиях и акции «Полдень против Путина», которая пройдет на российских избирательных участках в последний день голосования.

«Это голосование — не выборы, а политический акт, политический флэшмоб, призванный показать, как нас много», — сказал Михаил Ходорковский в разговоре с Financial Times.

С Financial Times поговорила и недопущенный до выборов властями кандидат в президенты Екатерина Дунцова. По ее словам, стоять вместе в очереди — единственный способ показать свою позицию, который остался у российской оппозиции. Она напомнила об очередях людей, которые хотели оставить подпись за Бориса Надеждина и попрощаться с Алексеем Навальным.

«Символ оппозиции в этом году — очередь», — сказала Дунцова.

В статье говорится о массовых задержаниях на акциях против полномасштабного вторжения в Украину. Сотни людей, пишет издание со ссылкой на «ОВД-Инфо», получили реальные сроки в исправительных колониях. На этом фоне, объясняет Financial Times, в российском обществе растет чувство апатии и безнадежности.

«Участники опросов, проведенных группой независимых социологов “Хроника”, в конце прошлого года заявили, что, по их мнению, единственные события, которые могли бы предотвратить “ритуальное переизбрание” Путина — это падение метеорита на Землю, ядерная война или его собственная смерть», — говорится в статье.

Издание Bloomberg, со ссылкой на источники среди российских властей, пишет, что Путин готовится к длительному конфликту с западными странами. Это происходит на фоне разногласий по поводу военной помощи Украине в США и усилении позиций российской армии на фронте.

«России необходимо установить параллельную глобализацию, построить новый мир», — сказал в разговоре с изданием Сергей Марков, политический консультант, близкий к администрации президента

Bloomberg утверждает, что Путин сделал войну определяющим фактором в формировании новой российской политической и деловой элиты. При этом на фоне репрессий против инакомыслящих люди в России чувствуют тотальный страх, пишет издание со ссылкой на основательницу правозащитной организации «Мемориал» Ирину Щербакову

«Во время войны Россия рискует стать диктатурой, требующей полной лояльности. Трое других кандидатов в бюллетенях представляют полностью лояльные партии и даже не претендуют на то, чтобы конкурировать с Путиным», — говорится в статье.

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