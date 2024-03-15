Что делать на выборах?

В России началось трехдневное голосование на выборах президента России. Результаты этих выборов предопределены: практически никто не сомневается, что Владимир Путин переизберется на новый шестилетний срок. Тем не менее у россиян все еще остаются возможности сделать видимым несогласие с текущей политической ситуацией и повлиять на итоги голосования. «Холод» проанализировал разные стратегии голосования и рассказывает, к чему они могут привести.

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На президентских выборах 2024 года четыре кандидата:

Владимир Путин — действующий президент России, самовыдвиженец;

Владислав Даванков — депутат Госдумы, член партии «Новые люди»;

Леонид Слуцкий — депутат Госдумы, председатель ЛДПР;

Николай Харитонов — депутат Госдумы, член КПРФ.

Журналистка и активистка Екатерина Дунцова и политик Борис Надеждин, которые могли бы объединить на выборах оппозиционные голоса, были сняты еще во время регистрации кандидатов и сбора подписей. Дунцову ЦИК не допустил даже до процедуры сбора подписей, заявив, что в документах, которые были поданы ее штабом, якобы было допущено 100 ошибок. Надеждин же был допущен и, по утверждению его штаба, смог собрать больше 100 тысяч подписей, необходимых для его участия в выборах. Однако ЦИК не допустил и его, заявив, что в сданных подписях недопустимый процент брака.

Из-за отсутствия антивоенных кандидатов в последние недели перед выборами в оппозиционных кругах возникло много споров о том, как и за кого голосовать. Максим Кац и его сторонники призывали к объединению голосов за кандидата Даванкова, а члены ФБК призывали граждан голосовать 17 марта в 12:00 (акция «Полдень против Путина», которую поддержал Алексей Навальный), а уж как именно они проголосуют (испортят бюллетень, выберут кого-то из кандидатов или вообще унесут бюллетень с избирательного участка), считали менее важным. 14 марта команда Навального опубликовала пост, написанный политиком незадолго до его гибели, в котором он предлагает для выбора кандидата использовать специально разработанное приложение.

Согласно современным электоральным исследованиям значительная часть граждан принимает решение, как голосовать, в последний момент. С одной стороны, это объясняется политической апатией и нежеланием вовлекаться в политический процесс, с другой — желанием получить максимум информации о возможных последствиях в случае победы каждого из кандидатов, оценить риски и выбрать для себя оптимальный вариант. Российский электорат не исключение: на текущий момент до 20–30% избирателей не решили, как проголосуют.

Легитимность выборов в период войны и жесткой цензуры ставят под сомнение, и на то есть основания: миллионы бюджетников заставляют голосовать за Владимира Путина, требуя предоставить отчет по итогам голосования. Голосование среди военных проходит под строгим контролем командиров, которые проверяют «правильность» заполнения бюллетеня, — весь государственный аппарат работает на переизбрание Владимира Путина. Тем не менее россияне все еще могут повлиять на результат, если они не хотят этого.

Бойкот

Для политического режима, который существует в России в 2024 году, бойкот не сработает. Сама идея с игнорированием голосования заключается в том, чтобы снизить явку на выборах, тем самым лишив режим легитимности. Однако с 2006 года нижний порог явки на выборах в России отменен: даже если проголосует всего 15% избирателей, результат будет засчитан.

Именно к этому и стремится Кремль последние годы: не проводить ярких предвыборных кампаний, сделать так, чтобы выборами никто особенно не интересовался, особенно из числа оппозиционно и нейтрально настроенных граждан. Тогда голосовать придут лишь самые неравнодушные активисты — и сотрудники бюджетных учреждений, которых заставило начальство. Исходя из опыта наблюдений за выборами, большинство избирателей действительно проголосует «как надо». По оценке электорального эксперта Давида Канкии, бюджетники, которые голосуют по указке сверху, составляют около 15% от общего числа избирателей в России.

Поэтому, если активная часть общества проигнорирует выборы, она сделает то, что на руку Кремлю. Куда более эффективными могут быть любые другие стратегии, помимо бойкота.

Голос за любого кандидата, кроме Путина

Такой вариант называется «стратегическим голосованием» и в разное время использовался во многих странах, в том числе в Великобритании, Испании, Бельгии и других развитых демократиях. На уровне эмоций он может вызывать отторжение, ведь кажется, что поставить галочку в бюллетене — значит, поддержать конкретного кандидата и его предвыборные обещания. В действительности в России-2024 люди, которым позволили быть в бюллетене, не имеют ничего общего с реальными политическими конкурентами на пост президента страны. Поэтому относиться к голосованию за допущенных кандидатов лучше именно как к опции показать свое несогласие с текущей политической ситуацией.

Представьте: вы член избирательной комиссии, перед вами пустые списки избирателей и куча чистых бюллетеней. Делать с ними можно все что угодно. А теперь вообразите другую ситуацию: голосовать пришли сотни людей, они ставят свои подписи в списки избирателей, постоянно находятся на территории участка для голосования, а на большом числе бюллетеней стоят подписи не за «нужного» ЦИК кандидата. Во втором случае, конечно, фальсифицировать нужный Кремлю результат будет сложнее.

Порча бюллетеня

Стратегически порча бюллетеней на президентских выборах-2024 имеет такое же значение, что и голосование за любого другого кандидата, кроме Путина. Чтобы испортить бюллетень, нужно поставить галочки напротив двух и более кандидатов.

По закону о выборах испорченный избирателем бюллетень во время подсчета голосов будет считаться «недействительным». Комиссия должна суммировать все недействительные бюллетени и вписать их отдельной строкой в итоговый протокол. Это приводит к уменьшению процентов голосов за каждого из кандидатов.

Оппозиционные политики предложили россиянам акцию «Полдень против Путина», цель которой собрать большое количество избирателей, несогласных с текущей политикой Кремля, на избирательных участках 17 марта в 12:00.



«Именно полдень дает возможность продемонстрировать принцип. У тебя может не быть кандидата, не быть участка, если ты за границей, но полдень-то у тебя всегда есть. Мы выбрали две вещи, которые от Кремля не зависят: место и время встречи — их изменить нельзя», — говорил «Холоду» автор акции «Полдень против Путина» политик Максим Резник.



За пару дней до начала голосования сотрудники полиции вручили Марии Андреевой, жене мобилизованного, активной участнице движения «Путь домой», предостережение. В нем говорится, что акция «Полдень против Путина» — «несогласованное мероприятие», содержащее «признаки экстремизма». Предостережение выписано московской прокуратурой. В документе также говорится, что акция может воспрепятствовать проведению выборов и пригрозило уголовной ответственностью. Несмотря на это, и Мария Андреева, и многие другие лидеры оппозиции призывают прийти на выборы именно 17 марта в 12:00.