4 марта 2022 года Госдума в трех чтениях сразу приняла законы о распространении «фейков» о действиях российских военных и «дискредитации» армии. По словам главы Международной правозащитной группы «Агора» Павла Чикова, весной дела по статье о «фейках» о российской армии возбуждали «в среднем каждый рабочий день». «Холод» узнал у «ОВД-Инфо» о том, сколько людей обвиняют в распространении «ложной информации» и почему некоторые уголовные дела все-таки прекращают.

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Сколько человек обвиняют по антивоенным статьям и сколько приговоров уже вынесено

«ОВД-Инфо» известно о 131 фигуранте уголовных дел по статье о «фейках». Самих дел, по данным Генпрокуратуры, возбуждено 180. Глава «Агоры» Павел Чиков писал, что только 34 из 180 этих дел — дополнительные эпизоды: в таком случае фигурантов, видимо, 146.

Еще против 40 человек, по подсчетам «ОВД-Инфо», возбудили уголовные дела по статье о «дискредитации» российской армии.

«Фейки» и «дискредитация» — в чем разница? Статья о «фейках» — это статья 207.3 Уголовного кодекса. Она подразумевает публичное распространение «ложной» информации о российской армии. Что именно власть может посчитать за такую информацию, в Уголовном кодексе не уточняется. Например, политика Илью Яшина осудили по статье 207.3 за стрим, где он рассказал о событиях в Буче. Статья о «дискредитации» армии — это статья 280.3 Уголовного кодекса. Она подразумевает повторное совершение действий, которые направлены на дискредитацию армии России, в том числе «публичные призывы к воспрепятствованию» российской армией «поддерживать международный мир и безопасность», а также «защищать интересы граждан». В тексте статьи не уточняется, что именно может быть расценено как такие действия. Подобная статья есть и в Административном кодексе: уголовное дело заводят, только если человек уже имел одну «административку» за «дискредитацию» армии в течение года. Например, жителя Железногорска Романа Балясина оштрафовали на 40 тысяч рублей за то, что он закрасил букву Z на надписи «ЖелеZногорск».

На 9 января 2023 года в судах первой инстанции находятся уголовные дела в отношении как минимум 35 человек, которых обвиняют в распространении «фейков», и против шестерых человек, которых преследуют за «дискредитацию» армии.

По данным «ОВД-Инфо», как минимум четверо человек скрылись на стадии судебного разбирательства, то есть не явились на заседания и, возможно, уехали или прячутся, и в отношении как минимум трех человек разбирательство идет или начнется в их отсутствии. Все они проходят по статье о «фейках».

По статье о «фейках» уже вынесли 19 приговоров: пять штрафов, четыре срока исправительных работ, четыре лишения свободы условно и шесть реальных сроков. По статье о «дискредитации» вынесли три приговора: два штрафа и один условный срок со штрафом. Два уголовных дела о «фейках» прекратили, еще два вернули в прокуратуру.

Получается, как минимум 77 уголовных дел о «фейках» и 31 о «дискредитации» пока даже не дошли до суда.

Почему прекратили некоторые дела

В Нижнем Новгороде уголовное дело прекратили за отсутствием состава преступления. Его возбудили после размещения в сети ссылки на видеоролик о событиях в Буче в апреле 2022 года. Однако видео выложили до выхода официального «опровержения» от Минобороны России. То есть нельзя было утверждать, что человек, который якобы распространил «фейк», знал, что это «фейк».

Второе уголовное дело прекратили в Новосибирске в отношении несовершеннолетнего. Поводом для возбуждения стал репост в местный телеграм-чат публикации советника главы Офиса Зеленского Михаила Подоляка, в котором говорилось об убийстве мирных жителей российскими военными при захвате Запорожской АЭС. Текст содержал лишь призыв к обсуждению этой новости, поэтому лингвистическая экспертиза показала «отсутствие утверждений о проверяемых фактах».

Почему дела могут возвращаться в прокуратуру

Обычно дела возвращают в прокуратуру из-за ошибок, которые суд выявил в обвинительном заключении. Например, дело Ирины Толмачевой в Новосибирске возвращали, потому что в нем не были указаны точное время написания комментария и разница в часовых поясах между Москвой и Новосибирском. Толмачева утверждала, что оставила комментарий, который стал поводом для возбуждения дела по статье о «фейках», до того, как такая статья появилась в Уголовном кодексе. Обвинение утверждало, что после.

Другой пример — дело Павла Дроздова в Воркуте. По версии следствия, он создал группу в одном из мессенджеров, где разместил два видео, содержащие «фейки» о российской армии. Как сообщил адвокат Дроздова «ОВД-Инфо», дело вернули из-за того, что в одном месте в обвинительном заключении говорится, что Павел Дроздов придерживается пацифистских взглядов, а в другом — что он действовал по мотиву ненависти к военнослужащим.

По словам представителя «ОВД-Инфо» (он попросил сохранить анонимность, но его данные есть у редакции), возврат дела в прокуратуру в теории позволяет зацепиться за ошибку и пытаться доказать суду, что дело нужно прекратить. Но сам факт возвращения дела в прокуратуру не означает, что его точно прекратят.

От чего зависит вид наказания, которое назначает суд

Все индивидуально. Например, к колонии строгого режима жителя Алушты Александра Тарапона приговорили, потому что у него уже была судимость. А 61-летнему кочегару и радиолюбителю Владимиру Румянцеву из Вологды дали три года колонии. Суд учел его возраст и состояние здоровья, поэтому Румянцев получил наказание ниже низшего предела, прописанного в Уголовном кодексе.

По словам представителя «ОВД-Инфо», в среднем в регионах приговоры по политическим делам часто бывают мягче, чем в Москве и Петербурге: к ним приковано меньше внимания, эти дела меньше освещаются. Но, конечно, какие-то глобальные выводы с такой, пока небольшой выборкой делать трудно.

Огромные приговоры Алексею Горинову и Илье Яшину — явные примеры запугивания и политического давления. Яшин, отмечает представитель «ОВД-Инфо», является одним из самых заметных оппозиционеров, который до последнего оставался в России и публично заявлял, что не уедет. До возбуждения дела на него составили четыре протокола по административной статье за «дискредитацию» российской армии и по трем этим делам оштрафовали, то есть Яшину явно демонстрировали, что в покое его не оставят. Горинов был муниципальным депутатом — имел определенное влияние на жителей центрального района столицы.

По словам представителя ОВД-Инфо, в случаях Горинова и Яшина суду важно было быстро вынести суровый приговор. Семь (минус месяц в апелляции) и восемь с половиной лет реального лишения свободы за выражение мнения или за пересказ новостей — такого раньше не было, и решение суда должно было запугать общественность.