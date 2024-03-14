Российские власти испугались «Полудня против Путина»

Российские власти проводят масштабные мероприятия для снижения явки во время акции «Полдень против Путина». Силовые ведомства предупреждают об уголовной ответственности за участие в «несогласованных массовых мероприятиях», а региональные чиновники организуют концерты и ярмарки в 12:00 17 марта.

Прокуратура Москвы назвала прибытие на избирательные участки в 12:00 17 марта «участием в несогласованных массовых публичных мероприятиях […] с целью нарушения избирательного законодательства». По словам силовиков, эти «незаконные действия» могут «воспрепятствовать свободному осуществлению гражданами своих избирательных прав» и привести к наступлению уголовной ответственности.

Ранее представители московской прокуратуры вручили предостережение об участии в «Полудне против Путина» участнице движения «Путь домой» Марии Андреевой. В документе акцию назвали «несогласованным публичным мероприятием», содержащим «признаки экстремизма».

13 марта наблюдателям в Свердловской области раздали методички по «выявлению» участников акции «Полдень против Путина». Фрагмент текста опубликовал сопредседатель движения «Голос» Станислав Андрейчук. В методичке наблюдателей обязывают следить, чтобы вокруг УИК не было скопления людей в 12:00 17 марта. Если на улице перед входом будет находиться более трех человек, наблюдатели должны сообщить об этом в полицию и снимать все происходящее на видео.

«Выявлять» участников акции наблюдателям предложили по «атрибутике штаба Навального», флагам Украины и пацифистским символам, а также по «нервному поведению при виде сотрудников полиции».

Тем временем региональные чиновники организовали развлечения для избирателей прямо во время «Полудня против Путина» или в другие дни, чтобы простимулировать людей голосовать не 17 марта.

В Казани студентов местного государственного института культуры обязали нарядиться в костюмы разных персонажей и развлекать избирателей 15 марта в городских УИКах. Также студентов попросили проголосовать в тот же день, сообщает Sota.

Кроме того, власти Казани организовали концерт с участием «Иванушек International», «Хора Турецкого» и других артистов возле стадиона «Ак Барс Арена» 17 марта в 12:00.

Руководство Санкт-Петербургского Горного университета разослало студентам сообщение об «угрозе террористических акций» 17 марта. «Просьба в этот день никуда не ходить. Если собираетесь голосовать, то лучше 15/16 марта», — говорится в скриншоте сообщения, которое опубликовала Sota.

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина объявила, что 17 марта в 12:00 она проведет лекцию на ВДНХ о достижениях России в 21 веке. В некоторых областях россиян зовут на масленичные мероприятия, стартующие в 12:00 17 марта.

Ранее в соцсетях начали распространяться сообщения о переносе акции «Полдень против Путина» на другое время. Соратники Алексея Навального призвали «не вестись на фейки» и приходить на избирательные участки 17 марта в 12:00.

Акцию «Полдень против Путина» придумал эмигрировавший из России петербургский политик Максим Резник. В январе 2024 года Алексей Навальный поддержал эту идею — он предложил россиянам прийти на участки 17 марта в 12:00, проголосовать за любого кандидата, кроме Путина, либо испортить бюллетень.

После гибели оппозиционера принять участие в акции призвала его вдова Юлия Навальная. Она также написала колонку для The Washington Post, в которой призвала Запад не признавать результаты грядущих президентских выборов. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, сказал, что в Кремле «не читают такие материалы».

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