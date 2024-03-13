В соцсетях появились фейки о переносе акции «Полдень против Путина»

В соцсетях начали распространяться фейковые сообщения о переносе акции «Полдень против Путина» на другое время. Об этом сообщили соратники Алексея Навального. Письмо о «переносе» акции также получила одна из редакторок «Холода».

Фейковое сообщение распространяется от имени команды Навального. В нем говорится, что акция переносится на 17:00 17 марта.

«В условиях фальсификации и пропаганды, единственным легитимным способом показать, что нас много, остается прийти на участки 17 марта в 17:00! Наши очереди должны быть такими, чтобы многие не успели проголосовать и УИК не смог закрыться в 20:00. Не спешите расходиться! Инструкцию о том, что делать после закрытия участков, мы пришлем 17 марта! Ждите! Давайте переиграем их вместе!» — говорится в письме.

Соратники Навального призвали «не вестись на фейки». «Вас пытаются обмануть! Полдень будет в полдень! Приходите 17 марта в 12:00 по местному времени на избирательные участки и голосуйте против Путина», — говорится в сообщении команды оппозиционера.

Судя по скриншоту фейкового письма, которое опубликовали соратники Навального, оно распространяется в электронной почте. Редакторка «Холода» получила такое сообщение с неизвестного номера в мессенджере Signal.

Акцию «Полдень против Путина» придумал эмигрировавший из России петербургский политик Максим Резник. В январе 2024 года идею собраться на избирательных участках в 12:00 17 марта и проголосовать за любого кандидата, кроме Путина, либо испортить бюллетень поддержал Алексей Навальный. После его гибели принять участие в акции призвала его вдова Юлия Навальная.

«Нужно прийти на участок в один день и в одно время — 17 марта в полдень. Что делать дальше — выбирать вам. […] Самое главное — прийти. […] Я хочу сделать то, что он [Алексей Навальный] считал правильным. Я призываю всех приходить в память о нем», — сказала она.

Акцию также поддержали другие лидеры российской оппозиции. Кроме прочих, присоединиться к ней призвал Михаил Ходорковский: «Я призываю всех в полдень 17 марта прийти на избирательные участки и вписать имя Алексея Навального в бюллетень для голосования. Если вы не знали или сомневались, как действовать в этот день, то вот вам ответ».

Выборы президента в России пройдут с 15 по 17 марта.

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