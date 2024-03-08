От миллионов россиян требуют проголосовать за Путина

Россия — страна бюджетников: с учетом пенсионеров, более 60 миллионов человек зависят от выплат государства. Российские власти активно пользуются этим каждый электоральный цикл и давят на них, чтобы добиваться нужного результата: высокой явки на выборах и рекордных показателей Владимира Путина и его сторонников. «Президентская цель» на выборах 2024 года — 80%. Чтобы добиться такой высокой цифры в ход идут как традиционные для России методы влияния на выборы — работодатели заставляют бюджетников и их родственников приходить на участки и голосовать «за кого надо», — так и нетрадиционные: дистанционное электронное голосование (ДЭГ), которое в этот раз затронет сразу 48 миллионов избирателей в 29 регионах страны. Независимо проверить результаты ДЭГ невозможно, а значит, единственный способ сохранить свой голос — прийти на участок. «Холод» рассказывает, как можно противостоять давлению и проголосовать как хочется, а не как того требует начальство.

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Оглавление:

1. Меня заставляют зарегистрироваться в ДЭГ

На президентских выборах в 2024 году ДЭГ впервые будет применяться в 29 регионах России. Как считает Станислав Андрийчук, сопредседатель движения «Голос» (организации, которая уже больше 10 лет наблюдает за электоральным процессом в России), выбор регионов для ДЭГ не случаен. Электронное голосование будет применяться в проблемных регионах: то есть там, где результат выборов менее предсказуем. В так называемых электоральных султанатах, где результаты традиционно близки к «нужной» Кремлю цифре, голосование пройдет традиционным способом — с помощью бумажных бюллетеней. На «Карту нарушений» движения «Голос», который собирает информацию об электоральных аномалиях уже пришли десятки сообщений о принуждении к регистрации в ДЭГ из самых разных регионов России.

Например, в ДЭГ заставляют регистрироваться сотрудников центров занятости в Нижнем Новгороде. Студентов Воронежского государственного аграрного университета принуждают к голосованию, как и сотрудников полиции Ярославской области, а также многих других из остальных регионов, где будет проходить ДЭГ.

В чем опасность участия в ДЭГ? Когда люди голосуют при помощи бумажных бюллетеней, за процессом голосования и подсчетом результатов возможен независимый контроль. По закону наблюдатели могут присутствовать при всех этапах выборов и оспаривать решения избирательной комиссии, если заметят нарушение (например, вброс бюллетеней). Если жалобы не помогают, то можно хотя бы зафиксировать нарушение на фото или видео и распространить в СМИ, придав ситуации огласку, чтобы общество понимало: выборы проводятся не честно. Независимое наблюдение за ДЭГ невозможно. То есть формально ЦИК предлагает наблюдать и за электронным голосованием, но по факту это фикция. Наблюдателям не показывают, сколько электронных бюллетеней «опустили в урну» и не позволяют пересчитать голоса за каждого конкретного кандидата или партию — вместо этого им сразу показывают готовый результат, в который предлагают просто поверить на слово. «Нет смысла следить за цифрами, которые показывает экран, если вы не знаете, откуда эти цифры берутся. Для того, чтобы это понять, надо видеть код, но его никто, кроме разработчиков системы, не видел», — пишет сопредседатель движения «Голос» Станислав Андрейчук. Кроме того, он уверен, что программисты могут вмешиваться в работу системы прямо по ходу голосования. В регионах, где в 2024 году будет проводится ДЭГ — 48 миллионов избирателей, это 43% от общего числа (всего в России на президентских выборах зарегистрировано 112,3 миллионов избирателей). Как считают электоральные эксперты, через ДЭГ проголосует около 10-15 миллионов человек: все эти голоса будут непрозрачными и могут быть искажены.

Один из первых советов, который всегда дают эксперты, — фиксировать нарушения (делать фото или скриншоты, снимать на видео, делать аудиозаписи, сохранять файлы) и подавать жалобы, а также придавать их максимальной огласке. Если вас принуждают к электронному голосованию, жалобы можно отправить в Рострудинспекцию, ЦИК и Прокуратуру (инструкции, как это сделать, и шаблоны жалоб даны по ссылке), а также сообщать о нарушениях на «Карту нарушений» и по возможности в СМИ, до которых вы можете дотянуться. Например, в телеграм-бот «Холода».

Кроме того, «Голос» рекомендует распространять памятку о том, как противостоять принуждению к голосованию: можно распечатать ее и передавать коллегам, повесить на стену или отправлять электронно.

Еще один общий совет, который дают эксперты в случае давления при голосовании — использовать смекалку. Многие не хотят идти на прямой конфликт с начальством, опасаясь за свое рабочее место или ожидая ухудшения взаимоотношений. Поэтому можно всячески юлить и отнекиваться от выполнения требований. Например, можно сказать, что вы не можете зарегистрироваться в ДЭГ, потому что пойдете и проголосуете на избирательный участок с бумажным бюллетенем, ведь это давняя традиция вашей семьи. Можно даже сказать, что вы пришлете фотографию с участка. А подменить бумажный бюллетень гораздо сложнее, чем электронный (подробнее об этом в пункте 3).

2. Меня вынудили голосовать через ДЭГ. Мой голос точно украдут?

Короткий ответ: да, если вы живете не в Москве. На президентских выборах будут использоваться две разные системы ДЭГ: московская и федеральная.

Для того, чтобы проголосовать электронно в Москве, предварительная регистрация не требуется. Если работодатель принуждает вас к голосованию именно через ДЭГ, то возможны две опции: сделать это онлайн или прийти на избирательный участок и проголосовать там через специальные терминалы. Как рассказал «Холоду» электоральный эксперт Дмитрий Нестеров, в московской системе ДЭГ есть возможность защитить свой голос от искажений.

«Нужно обязательно поставить галочку в нижней части бюллетеня, где спрашивается, хотите ли вы получить адрес зашифрованной транзакции в блокчейне. Если эту опцию не отменят в последний момент, то подменять голоса в таких бюллетенях вряд ли станут, ведь избиратель после окончания голосования сможет проверить свой расшифрованный голос», — говорит Нестеров.

Устройство для электронного голосования на выборах в Мосгордуму. 8 сентября 2019 года. Фото: Артем Геодакян / ТАСС / Scanpix

В федеральной системе подобного способа защитить свой голос от искажений нет. Поэтому самое лучшее, что можно сделать в одном из тех 29 регионов, где будет применяться ДЭГ, помимо Москвы, — прийти и проголосовать на избирательный участок ногами. «ДЭГ — это черный непрозрачный ящик, у нас есть гипотеза, что голоса в принципе и не будут считать, а просто опубликуют заранее выбранные результаты», — говорит «Холоду» эксперт «Голоса» Давид Канкия. Если вы уже зарегистрировались в ДЭГ, можно отозвать свое заявление через «Госуслуги» (сделать это можно до 11 марта включительно).

Важно: не голосуйте одновременно и с помощью ДЭГ, и очно на избирательном участке, иначе вас могут обвинить в двойном голосовании, а это может привести к возбуждению административного дела и штрафу. Также в двойном голосовании могут обвинить, если избиратель зарегистрировался в ДЭГ, но не проголосовав там, пришел на избирательный участок и проголосовал бумажным бюллетенем.

3. Меня заставляют прислать фотографию с избирательного участка с бюллетенем и «нужной» галочкой

Это довольно распространенный способ принуждения к голосованию (через контроль за явкой, а иногда и через контроль за тем, что сотрудники голосуют «нужным» способом). Например, по данным «Карты нарушений», на одном из предприятий Самарской области сотрудникам раздают специальные календари: а в день голосования избиратель должен прислать начальнику фотографию бюллетеня с ним. А студентов Казанского государственного энергетического университета уверяют, что «голосование обязательное» и требуют прислать фото на фоне избирательного участка.

Еще один распространенный вариант принуждения к голосованию — организация всевозможных конкурсов в дни выборов. Избиратели становятся участниками розыгрышей, посетив участок или, как в случае подразделений МЧС в Ивановской области, сделав «тематическую фотографию».

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Совет номер один от экспертов: фиксируйте принуждение к голосованию, пишите жалобы и придавайте информацию максимальной огласке. В случае если вас заставляют делать фотоотчеты с выборов, вы можете обратиться в Рострудинспекцию, ЦИК и Прокуратуру (как это сделать, написано по ссылке), а также сообщать о нарушениях на «Карту нарушений» и по возможности в СМИ, до которых вы можете дотянуться. Например, в телеграм-бот «Холода». Кроме того, «Голос» рекомендует распространять памятку о том, как противостоять принуждению к голосованию: можно распечатать ее и передавать коллегам из рук в руки, повесить на стену или отправлять электронно.

Второй совет: будьте изобретательны. Когда вы голосуете очно, защитить свой голос гораздо проще. Для этого придумана куча способов: например, если начальник требует фотографию бюллетеня крупным планом, можно «проголосовать ниткой», нарисовать галочку на прозрачной пленке или сфотографировать пустой бюллетень, а галочку наложить в фоторедакторе. Если от вас требуется фотография с бюллетенем в полный рост (например, раньше от людей часто требовали сфотографироваться рядом урной для голосования), то можно сделать фото таким образом, чтобы поля с галочками «случайно» оказались не видны. А если начальник будет возмущаться, скажите, что вы уже ничего с этим не сможете сделать, ведь бюллетень уже опущен.

Еще один работающий способ в ситуации, когда от вас требуют предоставить фотоотчет: сначала сфотографировать бюллетень с нужной галочкой, а после — испортить его. (Для этого нужно поставить галочки в двух и более квадратах напротив разных кандидатов. После этого на бюллетене можно написать или нарисовать все что угодно. Главное, чтобы было не менее двух галочек.)

«В большинстве случаев руководители среднего звена, которых заставляют давить на подчиненных, точно так же воспринимают это как обременение. Если вы проявите небольшое сопротивление, в 90% случаев вам за это ничего не будет, ведь уже буквально на следующий день после выборов ваши начальники получат какое-то новое распоряжение, а про голосование все сразу же забудут, — говорит эксперт «Голоса» Давид Канкия. — Мы знаем по практике, что степень риска в таком вопросе минимальна. Но, конечно, существуют и исключения: активисты, которые с особым рвением стремятся выполнить все, что им поручено свыше».

4. Меня принуждают открепиться от избирательного участка по месту жительства и голосовать там, где я работаю или учусь

Подобные требования поступили на «Карту нарушений» из многих регионов России. Например, учителей петербургской школы №277 заставляют прикрепиться к тому избирательному участку, который находится в здании школы, а не по месту жительства. А новосибирских студентов Сибирского государственного университета геосистем и технологий обещают бесплатно накормить обедом в день голосования, если они проголосуют в университете.

В случае такого принуждения работают те же советы, что и в пункте выше. Когда голосование очное, у вас гораздо больше способов проголосовать так, как захочется. Даже если голосование проходит по месту работы или учебы, вряд ли кто-то будет заглядывать прямо в ваш бюллетень. Чаще всего работодатели ожидают, что сотрудники побоятся голосовать не так, как «нужно». Чтобы минимизировать риск, попытайтесь проголосовать во время столпотворения: когда вы будете голосовать не один, а в толпе — внимание начальства будет рассредоточено.

Фото: Антон Ваганов / Reuters / Scanpix

Движение «Голос» рассказало об еще одной инновации: о внедрении сервиса для контроля над явкой с помощью отправки СМС-сообщений. Согласно задумке избиратель должен перейти по ссылке из СМС, включить геолокацию и нажать на кнопку «Проголосовать». «Эта идея выглядит странной, потому что сама по себе геолокация нахождения на участке еще не фиксирует факт участия в голосовании. Самый очевидный способ обойти эту систему: отправить СМС и не проголосовать или проголосовать так, как вы считаете нужным», — говорил «Холоду» Давид Канкия.

5. Меня заставляют привести на выборы родственников и знакомых

Такой способ повышения явки на выборах применяется регулярно, однако в 2024 году требования изменились. Некоторых людей вынуждают привести на голосование по 10 людей: например, такую задачу ставят членам партии «Единая Россия» и ее сторонникам. В других случаях людей заставляют предоставить список из трех родственников или знакомых, которые не просто планируют проголосовать, но и прикрепятся к «нужным» избирательным участкам.

Скорее всего, отдать начальству список выдуманных людей не получится, потому что во многих случаях требуются не только ФИО, но и паспортные данные, контактную информацию (номера телефонов или ссылки на социальные сети). «Сама по себе передача такой личной информации в третьи руки — это нарушение закона о персональных данных, а также нарушение избирательного права в части принуждения к голосованию», — говорит Давид Канкия. Эксперт рассказывает, что в некоторых случаях работодатели даже звонят по списку предоставленных лиц, чтобы удостовериться в их подлинности.

В случае если начальство требует от вас предоставить подобные списки, вы можете обратиться в Рострудинспекцию, ЦИК и Прокуратуру (как это сделать, написано по ссылке), а также сообщать о нарушениях на «Карту нарушений» и по возможности в СМИ, до которых вы можете дотянуться. Например, в телеграм-бот «Холода». Кроме того, «Голос» рекомендует распространять памятку о том, как противостоять принуждению к голосованию: можно распечатать ее и передавать коллегам из рук в руки, повесить на стену или отправлять электронно.

Если отказаться от требования предоставить подобный список работодателю не получается, а вы и ваши знакомые не хотите голосовать под давлением, можно использовать советы, описанные в пункте 3.

6. Какими еще способами работодатели или начальство в вузах давят на избирателей и что с этим можно сделать?

Заставляют прийти на избирательный участок в определенный день или час.

Уведомляют, что организованно повезут сотрудников предприятия голосовать на автобусах.

В этих и подобных им случаях можно воспользоваться советами, которые даны в пункте 3.

На рабочем месте, в вузе или школе незаконно агитируют в пользу конкретного кандидата. Например, выдают листовки с призывом голосовать за Путина школьникам, сотрудникам бюджетных учреждений или просто раздают на улицах агитационные газеты, изготовленные с нарушением законодательства.

В случае если вы заметили незаконную агитацию, можно подать жалобу в Минобрнауки, ЦИК и Прокуратуру (как это сделать, написано по ссылке), а также сообщать о нарушениях на «Карту нарушений» и по возможности в СМИ, до которых вы можете дотянуться. Например, в телеграм-бот «Холода». Кроме того, «Голос» рекомендует распространять памятку о том, как бороться с незаконной агитацией: можно распечатать ее и передавать коллегам из рук в руки, повесить на стену или отправлять электронно.

7. Какие еще есть советы по голосованию на президентских выборах-2024?

Главный совет — любыми возможными способами и хитростями отказывайтесь от электронного голосования и приходите на участок очно. Голос, оставленный в бумажном бюллетене, исказить гораздо труднее, чем голос в ДЭГ.

Проголосовать на выборах президента избиратель может с какого угодно участка. Для этого до 11 марта включительно нужно подать заявку на прикрепление к удобному избирательному участку через Госуслуги.

Публичное тестирование системы электронного голосования в Москве. 2 марта 2024 года. Фото: Дмитрий Лебедев / Kommersant / Sipa USA / Vida Press

Электоральный эксперт Дмитрий Нестеров обращает внимание на важный аспект, относящийся к московским избирателям: по умолчанию член избирательной комиссии захочет взять ваш паспорт, отсканировать его, а затем попросит электронным стилусом расписаться за получение бюллетеня на сканере. Голосовать в таком случае вам придется электронно. Чтобы всего этого избежать сразу, до того, как члену комиссии показан паспорт, сообщите, что вы хотите голосовать бумажным бюллетенем. Иначе велик шанс, что комиссия отправит вас голосовать с помощью терминала электронного голосования.

Паспорт вообще не стоит отдавать члену избирательной комиссии: пусть перепишет необходимые данные, глядя на него из ваших рук. Потребуйте расписаться в распечатанной на бумаге выписке из списка избирателей (такая форма предусмотрена). «Они [члены избирательных комиссий] вообще ничего не спрашивают обычно: берут паспорт, и давай сканировать. Куда эти данные потом идут — достоверно никто не ответит. Но помня о любви столичной мэрии собирать и обрабатывать большие данные, лучше себя от этого защитить», — добавляет Нестеров.

Если вы захотите присоединиться к акции «Полдень против Путина», которая пройдет 17 марта по всей России, но будете вынуждены проголосовать раньше (под давлением на работе), вы все равно вправе прийти к или на территорию избирательного участка. Для этого необязательно брать бюллетень и непосредственно голосовать. Для того чтобы принять участие в этой акции, главное — прийти к участку и таким образом показать свое несогласие с тем, что результаты выборов предопределены.