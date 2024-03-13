Навальная назвала Путина гангстером и призвала Запад не признавать результаты выборов

Вдова политика Алексея Навального Юлия написала колонку про Владимира Путина и грядущие президентские выборы в России. Ее опубликовала The Washington Post.

Навальная отметила, что многие люди на Западе по-прежнему считают Путина легитимным политическим лидером. Она указала, что Навальный на протяжении своей деятельности пытался объяснить, почему это не так.

«Владимир Путин — не политик, а гангстер. Алексей Навальный потому и стал таким знаменитым в России и таким ненавистным для Путина, что с самого начала своей борьбы говорил о Путине и его окружении как о бандитах, захвативших и использующих власть исключительно ради собственного обогащения и реализации только личных амбиций», — написала Навальная.

Она призвала не признавать итоги президентских выборов в России, которые пройдут на этой неделе. Навальная отметила, что в таком случае не стоит ждать моментального краха режима Путина. Однако, по ее мнению, это станет сигналом «для гражданского общества России, и для все еще лояльных Путину элит, и для всего мира».

Навальная заявила, что для Путина важны деньги, и его не беспокоят страдания обычных людей в России и Украине. «Единственное, что причиняет Путину боль, — это лишение доходов его, его семьи и его ближайшего окружения», — говорится в колонке. Навальная также отметила, что санкции могут не влиять напрямую на Путина, но зато смогут лишить средств его ближний круг. По этой причине она призвала к введению и соблюдению санкций в отношении всех системных политиков в России, связанных с Путиным бизнесменов, силовиков и чиновников. Также Навальная отметила важность поддержки Западом Украины и ее армии.

Далее она указала, что жители России не поддерживают вторжение в Украину. По словам Навальной, в условиях жесткой диктатуры людям сложно выражать свое мнение, однако они стараются это делать. В качестве примеров акций протеста она привела похороны своего мужа и очереди из желающих оставить подписи за политика Бориса Надеждина.

«Последний призыв моего мужа к россиянам — принять участие в акции “Полдень против Путина”. Суть ее заключается в том, чтобы противники Путина пришли на избирательные участки в полдень 17 марта. Цель этой акции — не повлиять на результаты голосования, которые все равно будут фальсифицированы, и не поддержать кого-то из допущенных к выборам путинских марионеток. Алексей хотел, чтобы это была всероссийская протестная акция, демонстрирующая всю фальшивость путинских выборов и готовность гражданского общества России продолжать сопротивление», — написала Навальная.

В конце она призвала Запад поддерживать россиян, сопротивляющихся режиму Путина, не признавать его легитимным президентом и осознать, что он «узурпатор, тиран, военный преступник и убийца».

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. За несколько дней до их начала — 12 марта — в Вильнюсе неизвестные напали с молотком на одного из ближайших соратников Навального Леонида Волкова. Он получил многочисленные ушибы и перелом руки.

13 марта в соцсетях начали распространяться сообщения о переносе акции «Полдень против Путина» на другое время. Соратники Навального призывали «не вестись на фейки» и приходить на избирательные участки в 12:00 17 марта.

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