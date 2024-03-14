Прокуратура нашла «признаки экстремизма» в «Полудне против Путина»

Московская прокуратура посчитала акцию «Полдень против Путина» «несогласованным публичным мероприятием» и нашла в ней «признаки экстремизма». Предостережение опубликовала участница движения «Путь домой» Мария Андреева.

В документе говорится, что прокуратура получила информацию «о готовящихся противоправных деяниях, содержащих признаки экстремистской деятельности» из-за якобы организации несогласованных митингов, запланированных 17 марта на 12:00. Ведомство также посчитало, что «Полдень против Путина» может воспрепятствовать проведению выборов, и пригрозило уголовной ответственностью за него.

«Нельзя на выборы ходить в определенные часы! Зачем тогда три дня голосуем? А что не так, а где демократия? А свобода выбора и слова! Отменяйте выборы тогда вообще, и никто не придет и не проголосует как вам не нравится! Отменяйте демократию! Все отменяйте тогда!» — написала Андреева.

Акция «Полдень против Путина» подразумевает, что люди придут на избирательные участки 17 марта в 12:00 и проголосуют за любого кандидата, кроме Путина, или испортят бюллетень. Ее придумал петербургский политик Максим Резник. В январе 2024 года акцию поддержал оппозиционер Алексей Навальный, погибший в феврале. После смерти Навального участвовать в акции россиян призвала вдова Навального Юлия.

«Нужно прийти на участок в один день и в одно время — 17 марта в полдень. Что делать дальше — выбирать вам. Вы можете проголосовать за любого кандидата, кроме Путина. Вы можете испортить бюллетень, вы можете на нем крупно написать “Навальный”. И даже если вы совсем не видите смысла в голосовании, то вы можете просто прийти и постоять на участке, а потом — развернуться и пойти домой», — говорила она.

Многие другие лидеры российской оппозиции акцию тоже поддержали.

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