Это какой срок, второй или шестой?

Президент России находится у власти так долго, что в хронологии его правления легко запутаться. Что было раньше: «бандерлоги» или «бабушка с внешними половыми органами дедушки»? На каком сроке доллар преодолел свой исторический максимум и стал стоить 41 рубль (да-да, было и такое)? Когда и зачем появился Госсовет? Проверьте, хорошо ли вы помните новейшую историю России.
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Начнем немного заранее. Владимир Путин переехал в Москву в 1996 году. Всего за три года до объявления преемником Бориса Ельцина он успел поработать на самых разных должностях. А кем он не был?
Август 1999 года оказался не менее значимым месяцем в истории современной России, чем его предшественник — дефолтный август 1998-го: 9 августа Борис Ельцин назначил Владимира Путина исполняющим обязанности премьер-министра и назвал его своим преемником. А уже в октябре, спустя несколько месяцев, Владимир Путин поддержал создание избирательного блока для участия в грядущих выборах в Госдуму третьего созыва. Как назывался этот блок?
«Мужики» — таким было рабочее название «Единства». Если бы оно осталось, Владимир Путин пошел бы на свои первые выборы в 2000 году при поддержке «Мужиков». Кстати, а кто возглавлял предвыборный штаб будущего президента?
7 мая 2000 года Владимир Путин официально вступил в должность, произнеся речь о своем желании сделать Россию «свободной, процветающей, богатой, сильной, цивилизованной страной». А уже 13 мая он подписал указ, суть которого, по его словам, была «в укрупнении структур президентской вертикали в территориях, <...> в повышении эффективности власти, <...> в создании условий для упрочения федерализма». О каком решении речь?
Правительство под председательством Михаила Касьянова было созвано с вступлением Путина в должность президента. Кандидатуру Касьянова выдвигал сам Путин, реформы и работу этого кабмина в целом впоследствии оценивал как «удовлетворительную». За что же Путин отправил весь его состав в отставку?
«Путин — это система, и менять надо всю систему. <...> Необходимо открытое политическое пространство. Прежде всего страну надо вывести из состояния политической заморозки. Для этого нужны свободный парламент, дискуссия, независимая пресса». Кто сказал это в 2010 году в поддержку акции «Путин должен уйти»?
Когда у Путина спросили, что будет, если курс доллара преодолеет свой исторический максимум в 41 рубль, он прибегнул к своей любимой присказке про бабушку «с внешними половыми органами дедушки». Какой срок это был?
В каком году в Уголовном кодексе Российской Федерации появилась статья за реабилитацию нацизма?
В том же году Владимир Путин аж дважды — в разговорах про права человека и про международные санкции против своих друзей — использовал слово «уконтрапупить». Что оно значит?
Кого из этих правителей по времени у власти еще не превзошел Владимир Путин?
Под занавес своего четвертого срока Владимир Путин посетил Всемирный фестиваль молодежи в Краснодарском крае, где рассказал о том, что считает главной несправедливостью «сегодняшнего мироустройства». Что же это?