Это какой срок, второй или шестой?

Президент России находится у власти так долго, что в хронологии его правления легко запутаться. Что было раньше: «бандерлоги» или «бабушка с внешними половыми органами дедушки»? На каком сроке доллар преодолел свой исторический максимум и стал стоить 41 рубль (да-да, было и такое)? Когда и зачем появился Госсовет? Проверьте, хорошо ли вы помните новейшую историю России.

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