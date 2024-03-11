«Примерный отец»

35-летний Никита Семьянов из Новосибирска долгое время преподавал игру на гитаре в местном лицее. Также он занимался сексом с несовершеннолетними девушками, одна из которых стала его женой и родила дочь. На войну Семьянов попал через тюрьму — он убил отца своей жены. В феврале 2024 года он вернулся с войны и теперь при поддержке местных патриотических организаций рассказывает школьникам о войне и любви к родине. История Семьянова, которого продолжают называть «примерным отцом и приветливым человеком», — в материале «Холода».

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В феврале 2024 года в паблике новосибирской библиотеки имени Гарина-Михайловского вышел пост о конкурсе чтецов «Защитникам Отечества посвящается...». Среди членов жюри, которые оценивали чтение школьниками патриотических стихов, был и участник войны с Украиной Никита Семьянов. В посте его представили как участника «СВО», командира разведгруппы.

Пост с упоминанием Никиты Семьянова вышел и в паблике «Герои России — Новосибирск». Семьянов приехал в новосибирский лицей №9 на встречу с учениками: в сообществе написали, что он участвовал в штурме Бахмута. На обеих встречах Никита Семьянов фотографировался со школьниками в военной форме.

На следующий день бывшая жена Семьянова Полина опубликовала пост, в котором рассказала, что ее экс-супруг убил ее отца. В апреле 2021 года Никита Семьянов задушил тестя после конфликта. 45-летний Александр Макаренко больше месяца считался пропавшим без вести — его убийство раскрыли в конце мая 2021 года.

В приговоре говорится, что убийство произошло, когда Семьянов и Макаренко работали вместе в гараже. По словам самого Семьянова, конфликт случился, когда он отказался отвезти тестя к его матери. Когда Макаренко выходил из гаража, Семьянов схватил его за шею и задушил проводом, перед этим надев ему полиэтиленовый пакет на голову. Тело он погрузил в машину, отвез на свой участок, где закопал его в яме.

Спрятать тело Семьянов решил, потому что, как он утверждает, убил Макаренко случайно и испугался полиции. В мае 2022 года Октябрьский районный суд Новосибирска признал Никиту Семьянова виновным в умышленном убийстве и приговорил его к девяти годам колонии строгого режима. Однако через несколько месяцев после приговора он завербовался добровольцем на войну с Украиной и после ранения вернулся домой в Новосибирск.

Не только убийство

В начале марта знакомая Семьянова по имени Ульяна опубликовала в твиттере тред, в котором назвала его педофилом и убийцей. Она рассказала, что Семьянов учил подростков играть на гитаре и что в то время у него были интимные отношения с девочками 12–15 лет. Эту информацию корреспонденту «Холода» подтвердила бывшая жена Никиты Семьянова Полина: сам Никита старше ее на семь лет и их отношения начались, когда она была несовершеннолетней.

«Я познакомилась с Никитой, когда мне было 10: он работал в школе, в которой я училась. Когда мне было 13 лет, мы переспали, жили вместе с 15 [лет]. В 17 я родила, в 18 развелись», — рассказала Полина Семьянова.

Ульяна также рассказала в твиттере, что он пытался склонить ее к сексу, когда ей было около 14 лет. По ее словам, он «относительно нормально» реагировал на отказы, но позднее выяснилось, что после этого он срывался на собственной жене.

«Когда мне было 15–16, в день рождения моего парня, я снова попала к нему домой. Нас было очень много, рядом были мои друзья и в целом всем было весело и интересно. Когда мой бухой парень уснул, Никита позвал меня на улицу поговорить, — рассказала Ульяна в твиттере. — Там он затолкал меня в загон к собаке и начал угрожать: либо я делаю ему минет, либо он меня здесь задушит и закопает, а так как дом частный, никто и не найдет. Я была в депрессии и сказала ему меня убивать. Он разозлился, притащил Полину и на моих глазах заставил ее ему сосать. Пока я пыталась хватать какие-то вещи и тикать, он заскочил в дом, выкинул нашу одежду и моего парня. Когда мы хоть немного оделись, он для веселья спустил цепную собаку и любовался, как мы лезем через забор, чтобы свалить».

Ульяна рассказала «Холоду», что в 2010-е годы Никита Семьянов вел кружок гитары в педагогическом лицее и регулярно знакомился с девочками-подростками. По ее словам, он разрешал жить у себя школьницам, которые уходили из дома после ссор с родителями.

«При мне он говорил, что за это есть плата, а если она не устраивает, можете собирать вещи и сваливать. Жалоб на это не было либо они замалчивались. В то время вообще очень многие страшные вещи не казались таковыми и были какой-то обычной частью реальности. Сам он всегда говорил, что его родители помогут и прикроют и ему ничего не будет за то, что он делает», — рассказала Ульяна.

Знакомая Семьяновых Алиса Филатова (имя изменено) рассказала журналисту «Холода», что Никита пытался и ее склонить к сексу, когда она была подростком. На тот момент он уже жил с Полиной, которая тогда была несовершеннолетней.

«Я тогда в очередной раз убежала из дома, и мой друг предложил мне вписаться у одного его знакомого. Мы пришли, а там ушатанный дом не очень опрятного вида — как после бомбежки. Зашли туда, и внутри было еще хуже, — рассказала Алиса. — Меня познакомили с хозяином дома Никитой, и его не смутило, что к нему привели 13-летнюю девочку с подругой такого же возраста на ночь в гости. Он предложил нам выпить. Мы выпили, начали сидеть, разговаривать. В какой-то момент, когда все были довольно пьяные, он раздел Полину, и у них начался секс. Потом мой друг присоединился к этому прямо на моих глазах и на глазах моей подружки. Он пытался склонить к этому процессу и меня».

Никита Семьянов на встрече с школьниками в Новосибирске. Фото: Герои России - Новосибирск / VK

Бывшая жена Никиты Семьянова Полина рассказала «Холоду», что во время совместной жизни Никита постоянно унижал ее, подвергал сексуальному насилию и избивал: однажды он даже сломал ей нос. Она утверждает, что после развода он угрозами вынудил ее дать нужные показания на суде по лишению родительских прав (скриншоты переписки Никиты и Полины имеются в распоряжении «Холода»).

«Я убегала от него чуть ли не босиком, бросив все вещи. Мне было некуда идти: я боялась осуждения со стороны родителей и за себя. Ведь мне четко было сказано, что ребенка мне не видать и если я к нему сунусь, то он поломает мне жизнь. Были попытки наладить контакт, но меня много раз посылали очень грубым образом», — рассказала Полина.

После развода Полина попала в колонию по статье о хранении наркотиков. Сейчас она находится в исправительном центре. По словам знакомых, дочь Никиты и Полины после приговора осталась у родителей Семьянова — и сейчас он, скорее всего, общается и видится с ней.

После развода с Полиной Никита Семьянов женился на Ирине (имя изменено), с которой они развелись в 2021 году. Знакомая семьи Оксана (имя изменено) рассказала, что он регулярно выпивал при детях и жестоко избивал и вторую жену. По словам знакомых Семьянова, о своей бывшей женее Полине он отзывался резко негативно и говорил, что ее «нужно на цепь в подвале посадить, чтобы она там сдохла». Также Оксана рассказала «Холоду», что Ирина обнаружила детскую порнографию на его компьютере, но после разговора с ней Никита заявил, что удалил все фотографии и видеозаписи.

«Свою дочку он ругал, мог накричать на нее, шлепнуть. Он аргументировал это тем, что внешне она напоминает ему его бывшую жену Полину. Говорил, что она такая же противная и мерзкая и поэтому заслужила того, что ее бьют или на нее кричат», — рассказала Оксана.

Она также утверждает, что в колонии Никита Семьянов занимался мошенничеством: он публиковал номер своей карты и собирал деньги якобы на лечение своего племянника (фото постов имеются в распоряжении «Холода»).

«Позитивный человек»

В то, что Никита Семьянов убил тестя и насиловал девушек, поверили не все, и в сети стали появляться комментарии в его защиту. «Кто это пишет? Информацию нужно проверять, а не писать пост со слов одного человека. Он примерный отец, воспитывал дочь сам. По девочке было видно, как она папу любит. А то, что произошло, надо знать подробности семьи и все детали», — написала пользовательница «ВКонтакте» Вера Осипова.

В беседе с «Холодом» она сказала, что ее ребенок ходил на развивающие занятия вместе с дочерью Семьяновых. Она назвала Семьянова «хорошим отцом» и «всегда приветливым, позитивным молодым человеком».

В «Ассоциации героев», которая устроила встречу школьников с Никитой Семьяновым, корреспонденту «Холода» ответили, что никаких дополнительных проверок российских военных они не проводят.

«Контакты бойцов мы получаем от сотрудников Фонда “Защитники Отечества”. В число благополучателей этого фонда входят все бойцы с фронта и их родные. Насчет ужасов и обвинений, видимо, есть некая трагическая семейная история, к которой Ассоциация Героев не имеет отношения. Мы организуем встречи-беседы со многими бойцами», — ответили в организации.

Связаться с Никитой Семьяновым «Холоду» не удалось. Новосибирским журналистам он заявил, что не собирается давать комментарии и не рекомендует публиковать информацию о нем. Свою бывшую жену Полину он обвинил в том, что та якобы «бросила пятимесячного ребенка и исчезла в неизвестном направлении на 10 лет».

В Ассоциации Героев журналисту «Холода» также ответили, что Никита Семьянов отказался говорить с прессой. Местным журналистам в организации ответили, что тот является активным волонтером в патриотических организациях — и поэтому «с моральной точки зрения там все хорошо».

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По словам матери Никиты Семьянова Валентины, его бывшая жена Полина сама оставила ему дочь, когда той было полгода.

«Мы с отцом, друзья, знакомые, все, кто его знал, полностью его поддерживают. Очень жаль, что такая грязь появилась в сети. До сих пор все звонят, конечно, кто остался жив. Никита три раза ранен, весь в осколках, чего они хотят добиться? Какие обвинения? В чем? В том, что пошел на СВО? Что честно выполнял свой долг, что приглашали куда-то побеседовать с ребятами?» — сказала мать Никиты «Холоду».

Она также сказала, что знакомые Никиты поддерживают его и что они обратились в прокуратуру с заявлением о клевете.