Выборы «воскресили» мертвых россиян

В России начались трехдневные президентские выборы. Уже в первый день голосования соцсети заполнили посты с хэштегами #всейсемьей и #выбираемПрезидента. Особенно много таких публикаций во «ВКонтакте»: и многие люди с удивлением видят обновления на заброшенных страницах своих знакомых или родственников. Агитация появляется даже в аккаунтах людей, которые умерли несколько лет назад. «Холод» рассказывает, как старые страницы и ботов используют для пропаганды.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наш инстаграм и телеграм.

Петербурженка Анастасия Кимеклис заметила, что страница во «ВКонтакте» ее умершего 14 лет назад брата Павла снова активна: на ней появилось несколько постов о походе на избирательные участки — при этом в каждом из них содержались фото разных людей. Одна из фотографий была сделана на избирательном участке №195 в Хабаровске, хотя Павел был родом из Санкт-Петербурга.

После жалоб пользователей страницу Павла заблокировали. Его родственники рассказали журналистам, что мужчина умер более 10 лет назад, 23 июля 2010 года: у него случился инсульт во время купания в Ладожском озере. По словам родных Павла, ни один человек на фотографиях из поста не имеет отношения к умершему.

«Холод» обнаружил, что это не единственный случай, когда заброшенные страницы во «ВКонтакте» используют для пропаганды и агитации на выборах.

#всейсемьей

15 марта 2024 года во «ВКонтакте» стали массово появляться посты с хэштегами #всейсемьей и #выбираемПрезидента. В разделе новостей в соцсети новые публикации появляются каждые несколько секунд: в них однотипный текст о том, как важны выборы, или хэштеги.

Страница Евгения Дектярева не обновлялась с 2019 года, но днем 15 марта на ней вышел пост с хэштегом #всейсемьей и призывом пойти на выборы: «Присоединяйтесь!»

Страница Александра Исаева с начала 2023 года используется для провластной пропаганды. В одном из последних постов фотография мужчины и женщины, которые пришли на выборы, радикально отличается от других фото в профиле этого человека. Судя по комментариям, еще четыре года назад владельца этого аккаунта звали Денисом.

На странице пользователя Павел Коуз, на которой с 2022 года не было никаких записей, 15 марта появилась агитация с призывом прийти на выборы.

«Проголосовал #всейсемьей на выборах, а жена проголосует дистанционно на работе», — говорится в посте с фотографией пенсионера на странице, где нет других фото и публикаций.

На многих страницах, которые публикуют подобные посты, первые записи появились в 2022 или 2023 году. Чаще всего в публикациях таких профилей нет ничего, кроме пропагандистских высказываний в поддержку действующей российской власти. Некоторые страницы используются только в дни выборов — для агитации. Есть и страницы, на которых первые записи появились только в феврале или марте 2024 года: хэштег #всейсемьей стоит на всех их публикациях. Некоторые аккаунты одновременно призывают прийти на выборы всей семьей и рекламируют электронное голосование. Какие-то из них пишут, что отдали голос за Владимира Путина.

Армия мертвецов

Бывший сотрудник одного из российских digital-агентств анонимно рассказал «Холоду», что взломать или украсть чужой аккаунт очень легко — особенно, если страница давно заброшена. Часто сотрудники коммуникационных агентств или работающие на властные структуры люди покупают их на биржах взломанных аккаунтов. Их стоимость варьируется от 50 копеек за профиль самого низкого качества до нескольких сотен рублей за хорошо заполненную страницу.

«Соответственно, любой желающий, хоть я, хоть ты, может в любой момент зайти на эту биржу, закинуть туда 500 рублей и на эти 500 рублей купить 100 аккаунтов, с которых может делать более-менее все что угодно», — рассказал он.

Некоторые аккаунты созданы специально для пропаганды. Например, страница Анастасии Лапшиной, где публикуется только пропагандистский контент. Невзирая на женский аккаунт, подписи к некоторым постам написаны в мужском роде, а личной информации на странице просто нет. С большой вероятностью, это тоже могут быть боты, которые ведут сотрудники коммуникационных агентств, утверждает собеседник «Холода».

Публикации с призывом идти на выборы выкладывают и реальные люди — чаще всего это госслужащие, сотрудники детских садов, школ или вузов. Но большинство таких публикаций, вероятно, делают боты и со страниц-пустышек: каждую минуту во «ВКонтакте» выходят десятки постов с хэштегами #всейсемьей и #выбираемПрезидента.

Многих госслужащих заставляют голосовать именно 15 марта. Учитель из одной из российских школ рассказала «Холоду», что всех учителей их школы попросили прийти на избирательный участок и сфотографироваться с бланками перед голосованием. Также под хэштегом #всейсемьей заставляют отчитываться о походе на выборы многих бюджетников, а мэр Бердска Новосибирской области назвал его «одним из заданий большого семейного проекта “Всей семьей”». Того же требуют и от сотрудников московских бюджетных учреждений, причем иногда от них требовали проголосовать в первой половине дня.