Мемы с животными во всех соцсетях, прямо как 20 лет назад

Видеомемы с разными животными заполонили тиктоки, инстаграм-рилсы и ютуб-шортсы. «Холод» рассказывает, что это за животные, с помощью которых сейчас можно описать любую ситуацию и даже выучить историю.

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Глава 1. Кошки: недовольно кричат и хрустят едой

Смотрящий в никуда черный кот

Оригинальное видео с черным котом с очень выразительной мордой появилось в начале марта 2023 года. На нем кот как будто смотрит сквозь кошку, сидящую перед ним, а как только та отворачивается — начинает драку.

Через несколько недель на видео наложили саундтрек популярной компьютерной игры GTA San Andreas. Пост набрал почти два миллиона просмотров. В апреле завирусилась новая версия — видео с подписью «когда в рандомный момент отключился от разговора и теперь не понимаешь, о чем вообще речь» под музыку «aquatic ambience» исполнителя scizzie. Сейчас у него почти пять миллионов просмотров. После этого видео или скриншоты с черным котом стали использовать как шаблон для мема:

подпись: «Мой парень: кричит на меня, потому что я напилась

Я: пытаюсь вспомнить, где могла видеть этого красавчика»

подпись: «Я смотрю на коллегу и пытаюсь понять, как его вообще взяли на работу»

Бен в замешательстве

Видео, на котором упитанный кот настойчиво просит у хозяина еды, появилось в тиктоке еще в 2021 году. Оказалось, что кота зовут Бендер, или сокращенно Бен, он живет в Австралии и сидит на специальных диетах из-за лишнего веса. Первые мемы с котом Беном появились почти сразу, а в Туле ему даже посвятили несколько билбордов.



Осенью 2023 года мем получил вторую жизнь после того, как один из пользователей тиктока, как оказалось, еще в мае, заменил привычное мяуканье кота на звук «huh?»

подпись: «Когда коллега задает вопрос в зуме, но я был слишком занят, любуясь собой»

Полезно знать ☝️ Частым «напарником» Бена по мемам стала коза. Видео, на котором белая коза трясет языком в камеру, появилось на ютубе еще в 2013 году. 10 лет спустя в инстаграме и тиктоке стали появляться ролики, на которых кот Бен и коза не могут понять друг друга, их «беседа» происходит под музыку из игры «Растения против Зомби». Мем помогает описать ситуации, возникающие во время изучения иностранных языков или в общении с дальними родственниками. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Darina | Португалия и Португальский язык 🇵🇹 Reggaeton (@darina_dib)

Хозяйка Бендера, 72-летняя жительница Австралии Нэлла Кейдж, довольна популярностью своего любимца. «Бендер — международная икона, он очень популярен в России. Настолько, что в комментариях кто-то высказал желание, чтобы Бен заменил Путина», — рассказывала журналистам Кейдж.

Яростный кот (которого лучше не использовать)

В октябре прошлого года в тиктоке и инстаграме появилось много роликов с разъяренным котом. С его помощью авторы роликов ругались на неудачный макияж и необходимость мыть посуду.

25 октября в тиктоке появился ролик, после которого смеяться над яростным котом уже не хочется. На исходном видео кот кричит из-за того, что ветеринар измеряет ему температуру — ректально.

«Когда люди засняли, как тебя атакует градусник, и теперь используют это как мем», — написано в подписи к ролику.

Я в офисе перевозбужденный, с недосыпом, работающий за троих, раздраженный на коллегу, хотя прошло всего 47 минут

подпись: «"Надеюсь, с вами все в порядке"

Как я на самом деле читаю это письмо:»

Сердитая Барбара

Еще одну кошку, с помощью которой пользователи выражают недовольство, зовут Барбара. Как пишет ее хозяйка, «у нее было тяжелое прошлое» — ее забрали из приюта в 2018 году. Героиней мемов Барбару сделал рилс с восемью миллионами просмотров, где она сидит и строго смотрит в камеру, как будто кого-то ждет. В инстаграм-аккаунте «сердитой Барбары» — 319 тысяч подписчиков.

подпись: «Пов: мой парень, когда я пытаюсь быть серьезной»

подпись: «Она: "коммуникация очень важна"

Я: Что такое? Поговори со мной. Пожалуйста.

Также она: …»

Больше мемов, чтобы описать проблемы в отношениях В мемах о конфликтах в паре часто встречаются еще два кота — один бьет второго по голове, сидя на кресле. Оригинальное видео появилось в тикток-аккаунте yearfunny, но, как только ролик стал вирусным, пользователь удалил его. 3 ноября видео с меткой аккаунта yearfunny появилось в другом профиле и собрало более 570 миллионов просмотров. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Now or never (@love4infiny) подпись: «Когда мой парень играет в игры вместо того, чтобы уделить мне внимание»

Хэппи-кот и его мультивселенная

Котенок так рад видеть своего хозяина, что встает на задние лапы и начинает прыгать. Такое видео появилось на Imgur 11 ноября 2015 года. 25 марта 2023 года пользователь kucingicinta001 выложил тикток, в котором котенок из оригинального видео прыгает под детскую песню «My Happy Song». Сейчас у ролика почти восемь миллионов просмотров.

Хэппи-котенок стал частью целой мультивселенной мемных животных: к нему присоединились и другие пиксельные котята. У таких роликов есть сюжет, герои спасают друг друга, путешествуют и выясняют отношения.

Главные герои мультивселенной Плачущий кот-банан

Лучший друг Хэппи, который постоянно попадает в передряги или появляется, когда с другими героями происходит что-то плохое. Громко плачет пиксельными слезами. Мем впервые опубликовал в фейсбуке пользователь Син Ахиллес. Коты-фрукты

Похожи на кота-банана, но выступают в роли массовки и постоянно куда-то бегут. В роликах встречаются кот-яблоко, кот-апельсин, кот-помидор и другие. Вероятнее всего, созданы по шаблону плачущего кота-банана. Кот Максвелл

Это черно-белый крутящийся кот. Впервые его изображение опубликовал пользователь с ником Voidhawk42 на сайте Imgur. На фото питомец лежит на листе бумаги, на котором написано «Не сгибать». В 2022 году пользователи добавили модель кота в модификацию для игры-песочницы Garry’s Mod. Пользователи называли кота разными именами: Дингус или Максвелл. Сперва его изображение добавляли в мемы о видеоиграх, а в тиктоке кот стал появляться под музыку The Funky Russian Train. Во вселенной котенка Хэппи Максвелл исполняет роль безэмоционального компаньона главного героя. Кот-«Буп»

Хозяин кота по кличке Оатмил Хавьер опубликовал в дискорде его фотографии еще в 2020 году. В октябре 2020 года на реддите появилась гифка, совмещающая два кадра из оригинального видео, где кот охотится на мошку: на первой Оатмил будто улыбается, а на второй его рот открыт в форме буквы О. Шутка завирусилась в твиттере и перекочевала в инстаграм, а позже — в тикток. Кот-«Буп» тоже стал частью вселенной Хэппи: в роликах он удивляется происходящему и зовет на помощь. ЪУЪ-кот

В основе мема — фотоснимок кошки, переходящей дорогу на месте преступления в Англии. Фотографию сделали еще в 2008 году, но через 10 лет отфотошопили — так появился «ANGRY AS FUK»-кот, или ЪУЪ-кот (как его называют в русскоязычном сегменте интернета). В мультивселенной Хэппи ЪУЪ-кот чаще всего выступает злодеем, вредит другим персонажам и создает проблемы.

Кот за рулем

Для шуток о путешествиях лучше всего подходит мем с котом за рулем. Оригинальное видео опубликовала пользовательница тиктока Шейна Калпеппер 26 февраля 2023 года. Кот Луи сидит у нее на коленях, пока она ведет автомобиль. Из-за угла камеры кажется, будто он управляет машиной. В комментариях Шаина рассказала, что ролик был записан намного раньше, а сам Луи потерялся еще в сентябре 2022 года.

15 апреля отзеркаленное и обрезанное видео с Луи за рулем появилось в аккаунте canpolat____. Ролик завирусился набрал более шести миллионов просмотров.

подпись: «Босс пожелал мне хорошего дня, поэтому я ушел пораньше»

Жующая кошка Луна

Летом 2022 года в тиктоке появился ролик, на котором двухцветная кошка хрустит лакомством. В шутках кошка стала появляться только в сентябре 2023-го, когда в приложении CapCut пользователь Guerreiro/MS выложил шаблон мема с подписью: «Доктор, я понятия не имею, как сломался мой зуб, просто из ниоткуда».

подпись: «Пакетик силикагеля — экстра хрустящий»

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Рыжий кот убеждает в чем-то грустного кота

Вы наверняка видели ролик с двумя кошками: одна настойчиво мяукает, а другая — грустно отвечает. Оригинальное видео с рыжей кошкой породы золотая шиншилла появилось 5 января 2023 года. Грустного котика впервые выложили через полгода — 12 июня.

За следующие месяцы коты «нашли» друг друга и стали появляться в совместных мемах.

«В рандомный четверг

Я: Ты меня любишь?

Он: Конечно.

Я: А ты любил бы меня, если бы я была червяком?

Он: ???Да???

Я: Ты ненавидишь меня?»

Кот, танцующий под Аврил Лавин

Чтобы показать неожиданный прилив энергии и радости, пользователи публикуют мемы с танцующими котами. Один из них — кот в голубой кепке, который трясет животом под трек Avril Lavigne «Girlfriend». Оригинальный ролик выложили в китайском аналоге тиктока — приложении Douyin. На нем видно, что на самом деле питомец лежит на коленях у своего хозяина. 2 ноября видео появилось в тиктоке и с тех пор набрало почти 66 миллионов просмотров.

Кот, танцующий под электронную музыку

Оригинал мема с еще одним танцующим котом опубликовали в тиктоке 18 мая. Пользователи тиктока полюбили оригинальный звук и начали выкладывать похожие видео с собственными питомцами. Изображение кота использовала в социальных сетях авиакомпания Emirates, подписав ролик «когда наконец улетаешь на каникулы».

подпись: «Мама: Почему ты проводишь в туалете так много времени?

Я в туалете:»

Сонный кот

Пора отдохнуть, подсказывает пушистый кот, уснувший на ходу. Видео с ним появилось в аккаунте @daily.cat.factz. Автор опубликовал ролик, чтобы рассказать о причинах храпа у котов — в подписи он ссылается на информацию с сайтов ветеринарных клиник и специальные ресурсы о кошачьем здоровье.

Я после того, как съел три тарелки еды, два больших куска персикового пирога и выпил две чашки сладкого чая на семейном ужине в честь Дня благодарения

«Люди: Мы спим лучше, если рядом с нами — человек, которого мы любим

Человек, которого я люблю:»

Глава 2. Собаки: издевательски смеются и пребывают в замешательстве

Хихикающий пес

Мем с псом, громко хихикающем в камеру, тоже появился в тиктоке. 30 июня пользователь с ником mellyown опубликовал ролик с подписью «Я смеюсь над шутками отца, потому что мне снова нужны деньги». Сейчас у ролика больше 13 миллионов просмотров.

12 августа пользователь muyperros, снимающий тиктоки о своих собаках, выложил очередной ролик. На нем джек-рассел-терьер по кличке Флоки, открыв пасть, опирается на стол. Пес крутит мордой под оригинальный звук смеха из аккаунта mellyown — и выглядит это так, будто животное язвительно хихикает над чем-то. После этого видео Флоки стал интернет-знаменитостью: ролик с ним набрал 37 миллионов просмотров.

Когда взял больничный, но столкнулся с начальником в торговом центре

Я, когда парень уродливо меня сфотографировал (теперь это его любимое фото)

Собаки в неловкой ситуации

В 2022 году в приложении Douyin появился ролик с черным лабрадором, неловко смотрящим в камеру и по сторонам. Видео набрало всего 20 тысяч лайков, и пес бы никогда не стал героем мемов, если бы не тикток пользователя rigley.beans, опубликованный через год. На нем автор говорит своему бойкин-спаниелю, что, если бы тот родился на пару сотен лет раньше, ему бы приходилось жить на улице и драться за еду. Собака испуганно смотрит в ответ.

В октябре 2023 ролик с черным лабрадором с Douyin появился в тиктоке и начал набирать миллионы просмотров. 22 октября в приложении CapCut пользователь RikaT101 совместил двух собак в одном ролике. И подписал его: «Когда столкнулся со старым знакомым, но дружба закончилась не очень хорошо, а быть грубым не хочется, поэтому вы просто неловко пялитесь друг на друга с разных концов зала».

Мем подходит под описание любой неловкой или напряженной ситуации.

«Когда некрасивый парень достает пачку наличных в баре и мы с подругой пытаемся выяснить, кто возьмет его на себя ради нас двоих»

Коварный корги

В августе 2023 года инстаграм-аккаунт corgi_wonders опубликовал ролик с корги, сидящим на диване. Услышав человеческий голос, пес прижимает уши, хитро прищуривает глаза и приоткрывает пасть, будто бы улыбаясь. К ноябрю в тиктоке появились копия видео на зеленом фоне и собаку стало легко использовать в мемах.

подпись: «Когда сказала, что нужно совсем ненадолго зайти в Сефору (мультибрендовый магазин декоративной и уходовой косметики, парфюма и аксессуаров)

Я:

Мой парень:»

«Когда все еще злишься на него, но он смешно пошутил:»

Бонус: Хомяк с большими глазами на все случаи жизни

В феврале 2024 года в тиктоке появилось видео хомяка, который жалобно смотрит в камеру. Его глаза увеличены в фоторедакторе, а на фоне звучит грустная композиция Ричарда Майхилла «Woe Is Me!», дополняющая жалобный образ.

Ролик набрал больше 32 миллионов просмотров, и хомяк завирусился в других соцсетях. Хомяка зовут Тифа, это девочка и она живет в Японии. Теперь ей дорисовывают ресницы, чтобы сделать ее еще милее, или готовят похожие на нее маршмеллоу. А в телеграме появился стикерпак с изображениями Тифы, подходящими под любой случай.

«Как я выгляжу, когда прошу у друга ручку:»

«Когда клиент спрашивает, знаем ли мы, что делаем, но мы выглядим так:»