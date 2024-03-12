Мемы с животными во всех соцсетях, прямо как 20 лет назад

Видеомемы с разными животными заполонили тиктоки, инстаграм-рилсы и ютуб-шортсы. «Холод» рассказывает, что это за животные, с помощью которых сейчас можно описать любую ситуацию и даже выучить историю.
Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наш инстаграм и телеграм.
Глава 1. Кошки: недовольно кричат и хрустят едой
Смотрящий в никуда черный кот
@vivizirumugireo マウント取られてるって#猫のいる生活 #猫のいる暮らし #黒猫#猫#喧嘩#マウント#鼻息#モフ猫#体の#しなりが#変すぎ#面白い #癒し#可愛い#椅子のとりあいしがち cat#catsoftiktok ♬ オリジナル楽曲 - ねこねここねこ。クロネコキジネコ - クロ猫とモフ猫が猫してる動画
Оригинальное видео с черным котом с очень выразительной мордой появилось в начале марта 2023 года. На нем кот как будто смотрит сквозь кошку, сидящую перед ним, а как только та отворачивается — начинает драку.
Через несколько недель на видео наложили саундтрек популярной компьютерной игры GTA San Andreas. Пост набрал почти два миллиона просмотров. В апреле завирусилась новая версия — видео с подписью «когда в рандомный момент отключился от разговора и теперь не понимаешь, о чем вообще речь» под музыку «aquatic ambience» исполнителя scizzie. Сейчас у него почти пять миллионов просмотров. После этого видео или скриншоты с черным котом стали использовать как шаблон для мема:
подпись: «Мой парень: кричит на меня, потому что я напилась
Я: пытаюсь вспомнить, где могла видеть этого красавчика»
подпись: «Я смотрю на коллегу и пытаюсь понять, как его вообще взяли на работу»
Бен в замешательстве
@benchonkycat Replying to @nyippaa #benderchonkycat#original ♬ original sound - BenChonkyCat
Видео, на котором упитанный кот настойчиво просит у хозяина еды, появилось в тиктоке еще в 2021 году. Оказалось, что кота зовут Бендер, или сокращенно Бен, он живет в Австралии и сидит на специальных диетах из-за лишнего веса. Первые мемы с котом Беном появились почти сразу, а в Туле ему даже посвятили несколько билбордов.
Осенью 2023 года мем получил вторую жизнь после того, как один из пользователей тиктока, как оказалось, еще в мае, заменил привычное мяуканье кота на звук «huh?»
подпись: «Когда коллега задает вопрос в зуме, но я был слишком занят, любуясь собой»
Частым «напарником» Бена по мемам стала коза. Видео, на котором белая коза трясет языком в камеру, появилось на ютубе еще в 2013 году. 10 лет спустя в инстаграме и тиктоке стали появляться ролики, на которых кот Бен и коза не могут понять друг друга, их «беседа» происходит под музыку из игры «Растения против Зомби». Мем помогает описать ситуации, возникающие во время изучения иностранных языков или в общении с дальними родственниками.
Хозяйка Бендера, 72-летняя жительница Австралии Нэлла Кейдж, довольна популярностью своего любимца. «Бендер — международная икона, он очень популярен в России. Настолько, что в комментариях кто-то высказал желание, чтобы Бен заменил Путина», — рассказывала журналистам Кейдж.
Яростный кот (которого лучше не использовать)
@fraumariap The worst 😫 #CapCut #drama #justforfun #fyp #foryou #yourpage #meme #cat #cats #catlover #catmeme #screamingcat ♬ Screaming Cat - I Green Screen Things
В октябре прошлого года в тиктоке и инстаграме появилось много роликов с разъяренным котом. С его помощью авторы роликов ругались на неудачный макияж и необходимость мыть посуду.
25 октября в тиктоке появился ролик, после которого смеяться над яростным котом уже не хочется. На исходном видео кот кричит из-за того, что ветеринар измеряет ему температуру — ректально.
«Когда люди засняли, как тебя атакует градусник, и теперь используют это как мем», — написано в подписи к ролику.
@_baddienorth_ this screaming cat gets it #retail #working #fyp #trending #Meme #MemeCut ♬ original sound - ☁️ Madi ☁️
Я в офисе перевозбужденный, с недосыпом, работающий за троих, раздраженный на коллегу, хотя прошло всего 47 минут
подпись: «"Надеюсь, с вами все в порядке"
Как я на самом деле читаю это письмо:»
Сердитая Барбара
Еще одну кошку, с помощью которой пользователи выражают недовольство, зовут Барбара. Как пишет ее хозяйка, «у нее было тяжелое прошлое» — ее забрали из приюта в 2018 году. Героиней мемов Барбару сделал рилс с восемью миллионами просмотров, где она сидит и строго смотрит в камеру, как будто кого-то ждет. В инстаграм-аккаунте «сердитой Барбары» — 319 тысяч подписчиков.
подпись: «Пов: мой парень, когда я пытаюсь быть серьезной»
подпись: «Она: "коммуникация очень важна"
Я: Что такое? Поговори со мной. Пожалуйста.
Также она: …»
В мемах о конфликтах в паре часто встречаются еще два кота — один бьет второго по голове, сидя на кресле. Оригинальное видео появилось в тикток-аккаунте yearfunny, но, как только ролик стал вирусным, пользователь удалил его. 3 ноября видео с меткой аккаунта yearfunny появилось в другом профиле и собрало более 570 миллионов просмотров.
подпись: «Когда мой парень играет в игры вместо того, чтобы уделить мне внимание»
Хэппи-кот и его мультивселенная
Котенок так рад видеть своего хозяина, что встает на задние лапы и начинает прыгать. Такое видео появилось на Imgur 11 ноября 2015 года. 25 марта 2023 года пользователь kucingicinta001 выложил тикток, в котором котенок из оригинального видео прыгает под детскую песню «My Happy Song». Сейчас у ролика почти восемь миллионов просмотров.
Хэппи-котенок стал частью целой мультивселенной мемных животных: к нему присоединились и другие пиксельные котята. У таких роликов есть сюжет, герои спасают друг друга, путешествуют и выясняют отношения.
Плачущий кот-банан
Лучший друг Хэппи, который постоянно попадает в передряги или появляется, когда с другими героями происходит что-то плохое. Громко плачет пиксельными слезами. Мем впервые опубликовал в фейсбуке пользователь Син Ахиллес.
Коты-фрукты
Похожи на кота-банана, но выступают в роли массовки и постоянно куда-то бегут. В роликах встречаются кот-яблоко, кот-апельсин, кот-помидор и другие. Вероятнее всего, созданы по шаблону плачущего кота-банана.
Кот Максвелл
Это черно-белый крутящийся кот. Впервые его изображение опубликовал пользователь с ником Voidhawk42 на сайте Imgur. На фото питомец лежит на листе бумаги, на котором написано «Не сгибать».
В 2022 году пользователи добавили модель кота в модификацию для игры-песочницы Garry’s Mod. Пользователи называли кота разными именами: Дингус или Максвелл. Сперва его изображение добавляли в мемы о видеоиграх, а в тиктоке кот стал появляться под музыку The Funky Russian Train. Во вселенной котенка Хэппи Максвелл исполняет роль безэмоционального компаньона главного героя.
Кот-«Буп»
Хозяин кота по кличке Оатмил Хавьер опубликовал в дискорде его фотографии еще в 2020 году. В октябре 2020 года на реддите появилась гифка, совмещающая два кадра из оригинального видео, где кот охотится на мошку: на первой Оатмил будто улыбается, а на второй его рот открыт в форме буквы О.
Шутка завирусилась в твиттере и перекочевала в инстаграм, а позже — в тикток. Кот-«Буп» тоже стал частью вселенной Хэппи: в роликах он удивляется происходящему и зовет на помощь.
ЪУЪ-кот
В основе мема — фотоснимок кошки, переходящей дорогу на месте преступления в Англии. Фотографию сделали еще в 2008 году, но через 10 лет отфотошопили — так появился «ANGRY AS FUK»-кот, или ЪУЪ-кот (как его называют в русскоязычном сегменте интернета).
В мультивселенной Хэппи ЪУЪ-кот чаще всего выступает злодеем, вредит другим персонажам и создает проблемы.
Кот за рулем
@culpepurrr #funny #driving #cat #fyp #dance #challenge #trending #viral ♬ Mission Impossible (Main Theme) - Favorite Movie Songs
Для шуток о путешествиях лучше всего подходит мем с котом за рулем. Оригинальное видео опубликовала пользовательница тиктока Шейна Калпеппер 26 февраля 2023 года. Кот Луи сидит у нее на коленях, пока она ведет автомобиль. Из-за угла камеры кажется, будто он управляет машиной. В комментариях Шаина рассказала, что ролик был записан намного раньше, а сам Луи потерялся еще в сентябре 2022 года.
15 апреля отзеркаленное и обрезанное видео с Луи за рулем появилось в аккаунте canpolat____. Ролик завирусился набрал более шести миллионов просмотров.
подпись: «Босс пожелал мне хорошего дня, поэтому я ушел пораньше»
Жующая кошка Луна
@monkeycatluna
crunchiness overload♬ Originalton - Crunchycat
Летом 2022 года в тиктоке появился ролик, на котором двухцветная кошка хрустит лакомством. В шутках кошка стала появляться только в сентябре 2023-го, когда в приложении CapCut пользователь Guerreiro/MS выложил шаблон мема с подписью: «Доктор, я понятия не имею, как сломался мой зуб, просто из ниоткуда».
подпись: «Пакетик силикагеля — экстра хрустящий»
Рыжий кот убеждает в чем-то грустного кота
@sonyam1017 A talking cat 😂#cutecat #funnycat #cat #fyp #funny #funnyvideos #cutecatsoftiktok #follower #foryou #followers😘thanku🙏🙏❤️❤️❤️ ♬ original sound - Purrfect Playthings
Вы наверняка видели ролик с двумя кошками: одна настойчиво мяукает, а другая — грустно отвечает. Оригинальное видео с рыжей кошкой породы золотая шиншилла появилось 5 января 2023 года. Грустного котика впервые выложили через полгода — 12 июня.
За следующие месяцы коты «нашли» друг друга и стали появляться в совместных мемах.
«В рандомный четверг
Я: Ты меня любишь?
Он: Конечно.
Я: А ты любил бы меня, если бы я была червяком?
Он: ???Да???
Я: Ты ненавидишь меня?»
Кот, танцующий под Аврил Лавин
Чтобы показать неожиданный прилив энергии и радости, пользователи публикуют мемы с танцующими котами. Один из них — кот в голубой кепке, который трясет животом под трек Avril Lavigne «Girlfriend». Оригинальный ролик выложили в китайском аналоге тиктока — приложении Douyin. На нем видно, что на самом деле питомец лежит на коленях у своего хозяина. 2 ноября видео появилось в тиктоке и с тех пор набрало почти 66 миллионов просмотров.
Кот, танцующий под электронную музыку
@fluffypet1 #foryou #cat #catlover #petlover #catsoftiktok #catsdance #dancecat #meowdance #foryoupage #petsupplies #fypシ ♬ original sound - fluffypet
Оригинал мема с еще одним танцующим котом опубликовали в тиктоке 18 мая. Пользователи тиктока полюбили оригинальный звук и начали выкладывать похожие видео с собственными питомцами. Изображение кота использовала в социальных сетях авиакомпания Emirates, подписав ролик «когда наконец улетаешь на каникулы».
подпись: «Мама: Почему ты проводишь в туалете так много времени?
Я в туалете:»
Сонный кот
@daily.cat.factz More info: I am NOT a vet, but based PetMD and other veterinary websites, snoring CAN be normal in cats and that’s usually the case! Another fun fact is that snoring us more common in dogs and people than cats. These are all factors that can increase a cat’s likeliness of snoring. Most vets advise people to be alert when snoring is new (and worsens), if it’s caused by obesity (weight management), or if it’s accompanied by other symptoms. Some other reasons, as cited by PetMD, The Cat Hospital of Tuscon, and Vetstreet (PSA: PLEASE CONSULT YOUR VET IF YOU ARE CONCERNED) • Respiratory illnesses such as a cold, flu, upper respiratory tract infection • Obstruction from sinus pressure, sleep position, or foreign objects • Allergies or Asthma • Brachycephalic breeds like the Persian or other flat/short faced breeds • Cancer / polyps (rare) #catsoftiktok #cats #cat #cattok #catfacts #funfacts #learnontiktok #catperson #catlady #cutecat #cutecats #funfact #britishshorthair #funnycat ♬ original sound - Daily Cat Facts
Пора отдохнуть, подсказывает пушистый кот, уснувший на ходу. Видео с ним появилось в аккаунте @daily.cat.factz. Автор опубликовал ролик, чтобы рассказать о причинах храпа у котов — в подписи он ссылается на информацию с сайтов ветеринарных клиник и специальные ресурсы о кошачьем здоровье.
Я после того, как съел три тарелки еды, два больших куска персикового пирога и выпил две чашки сладкого чая на семейном ужине в честь Дня благодарения
«Люди: Мы спим лучше, если рядом с нами — человек, которого мы любим
Человек, которого я люблю:»
Глава 2. Собаки: издевательски смеются и пребывают в замешательстве
Хихикающий пес
@mellyown 3rd time is the charm. 😶 #viral #fyppppppppppppppppppppppp #fypシ゚viral #meme #relatable ♬ original sound - Melly Own
Мем с псом, громко хихикающем в камеру, тоже появился в тиктоке. 30 июня пользователь с ником mellyown опубликовал ролик с подписью «Я смеюсь над шутками отца, потому что мне снова нужны деньги». Сейчас у ролика больше 13 миллионов просмотров.
12 августа пользователь muyperros, снимающий тиктоки о своих собаках, выложил очередной ролик. На нем джек-рассел-терьер по кличке Флоки, открыв пасть, опирается на стол. Пес крутит мордой под оригинальный звук смеха из аккаунта mellyown — и выглядит это так, будто животное язвительно хихикает над чем-то. После этого видео Флоки стал интернет-знаменитостью: ролик с ним набрал 37 миллионов просмотров.
@elon_sust Guilty Pleasure - Based on true events 😆😆 #laughingdogmeme #funny #fyp ♬ original sound - Zee
Когда взял больничный, но столкнулся с начальником в торговом центре
Я, когда парень уродливо меня сфотографировал (теперь это его любимое фото)
Собаки в неловкой ситуации
@duc_tip_20 Kiểu sợ ma nhưng vẫn thích nghe 😂😂😂 #pet #socute #yeudongvat #dog #chuyenma #ductiptattoo #2023 ♬ nhạc nền - Sao Thần Nông
В 2022 году в приложении Douyin появился ролик с черным лабрадором, неловко смотрящим в камеру и по сторонам. Видео набрало всего 20 тысяч лайков, и пес бы никогда не стал героем мемов, если бы не тикток пользователя rigley.beans, опубликованный через год. На нем автор говорит своему бойкин-спаниелю, что, если бы тот родился на пару сотен лет раньше, ему бы приходилось жить на улице и драться за еду. Собака испуганно смотрит в ответ.
В октябре 2023 ролик с черным лабрадором с Douyin появился в тиктоке и начал набирать миллионы просмотров. 22 октября в приложении CapCut пользователь RikaT101 совместил двух собак в одном ролике. И подписал его: «Когда столкнулся со старым знакомым, но дружба закончилась не очень хорошо, а быть грубым не хочется, поэтому вы просто неловко пялитесь друг на друга с разных концов зала».
Мем подходит под описание любой неловкой или напряженной ситуации.
«Когда некрасивый парень достает пачку наличных в баре и мы с подругой пытаемся выяснить, кто возьмет его на себя ради нас двоих»
Коварный корги
В августе 2023 года инстаграм-аккаунт corgi_wonders опубликовал ролик с корги, сидящим на диване. Услышав человеческий голос, пес прижимает уши, хитро прищуривает глаза и приоткрывает пасть, будто бы улыбаясь. К ноябрю в тиктоке появились копия видео на зеленом фоне и собаку стало легко использовать в мемах.
подпись: «Когда сказала, что нужно совсем ненадолго зайти в Сефору (мультибрендовый магазин декоративной и уходовой косметики, парфюма и аксессуаров)
Я:
Мой парень:»
«Когда все еще злишься на него, но он смешно пошутил:»
Бонус: Хомяк с большими глазами на все случаи жизни
@afexix ♬ оригинальный звук - afexix родной
В феврале 2024 года в тиктоке появилось видео хомяка, который жалобно смотрит в камеру. Его глаза увеличены в фоторедакторе, а на фоне звучит грустная композиция Ричарда Майхилла «Woe Is Me!», дополняющая жалобный образ.
Ролик набрал больше 32 миллионов просмотров, и хомяк завирусился в других соцсетях. Хомяка зовут Тифа, это девочка и она живет в Японии. Теперь ей дорисовывают ресницы, чтобы сделать ее еще милее, или готовят похожие на нее маршмеллоу. А в телеграме появился стикерпак с изображениями Тифы, подходящими под любой случай.
@duckpreneur #meme #cute #hamster #silly #fyp #fypシ ♬ Use this if you like men - Xuly
«Как я выгляжу, когда прошу у друга ручку:»
«Когда клиент спрашивает, знаем ли мы, что делаем, но мы выглядим так:»