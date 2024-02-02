Умирающая мать написала песню для сына

Кэт Дженис, 31-летняя певица из Вашингтона, строила музыкальную карьеру и занималась научной деятельностью, но в 2022 году ей диагностировали редкую и очень тяжелую форму саркомы. Чтобы обеспечить своего семилетнего сына Лорена, Кэт записала последнюю в своей жизни песню, чтобы он мог жить с дохода от авторских прав, когда ее не станет. «Холод» рассказывает историю Дженис, которая вызвала отклик у сотен тысяч людей.





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15 января 31-летняя американка Кэт Дженис опубликовала в своем тикток-аккаунте видео под названием «Прощальная песня». Она рассказала, что у нее терминальная стадия саркомы и сейчас она находится в хосписе, потому что лечение ей не помогло. К подписчикам у нее была одна просьба: послушать ее песню «Dance You Outta My Head» после того, как она выйдет на стримингах.

Для Дженис это не просто песня. С ее помощью она хочет обеспечить будущее своему семилетнему сыну Лорену: она подарила ему авторские права на свою музыку, чтобы он получал все отчисления.

«Я доползаю до радиотерапии, чтобы выиграть немного времени и дождаться релиза песни, — так подписала Кэт свои фото из хосписа. — Я хочу оставить своему сыну хоть что-то. Моя семья, муж и друзья прошли со мной через все трудности. И помощь тиктока будет неоценима».

Когда она писала это, Дженис и не подозревала, сколько людей откликнется на ее призыв.

Хит о великолепном настроении

В ноябре 2021 года Дженис нащупала странную шишку на своей шее, но значения этому не предала: она только что переболела коронавирусом и была уверена, что это просто воспалившийся лимфоузел.

В то время она вела активную жизнь: воспитывала сына, работала научным сотрудником, специализирующимся на геопространственных данных (эти данные позволяют отслеживать изменения климата, популяцию животных и планировать системы радиосвязи), собиралась получить магистерскую степень по морской геологии, а параллельно пыталась строить музыкальную карьеру.

По словам брата Дженис, она просто «одержима музыкой». Любовь к музыке Кэт и ее брату Уиллу привил отец, который работал диджеем и дома включал детям песни The Beatles и Pink Floyd. Дженис в детстве играла на скрипке в городском оркестре и часами писала песни. А когда выросла — стала публиковать свои треки в соцсетях, выпустила мини-альбом и выступала в клубах. А в 2020 году ее песню купили для популярного в США сериала Selling Sunset.

Через несколько месяцев после обнаружения шишки на шее, в марте 2022 года, Кейт заметила, что воспаление увеличилось в размере и стало твердым. Вообще, опухоль была не очень заметной и не доставляла дискомфорта, поэтому Кэт заметила ее случайно, когда во время подготовки к экзаменам нервно почесала шею. Вскоре ей диагностировали редкую форму саркомы. Такая опухоль развивается в костях, хрящах и сухожилиях или нервах. Кэт вспоминает, что прогнозы были не самыми позитивными, но врачи пообещали сделать все, что в их силах, чтобы вылечить ее.

Кэт пришлось отказаться от учебы в магистратуре и приостановить музыкальную карьеру, чтобы регулярно ездить из своего дома в Вашингтоне в Нью-Йорк на лечение. Она подробно описывала свою борьбу с саркомой в соцсетях и даже снимала шуточные видео о том, что рак вдохновил ее на новые песни.

После 17 курсов химиотерапии врачи сообщили радостную новость: Кэт вылечилась от рака. Она уже была готова начать новую жизнь и купила дом во Флориде вместе со своим молодым человеком.

Той же весной она во время поездки в машине с сыном придумала песню «Dance You Outta My Head». Они наслаждались хорошей погодой и дурачились по пути.

«Мы придумали забавный текст, — вспоминает Кэт. — Я записала песню и сделала небольшую голосовую заметку, и со временем мы иногда пританцовывали под нее в машине».

«[Эта песня] передает тот момент, когда у тебя великолепное настроение, ты за городом и, может, даже в кого-то влюблена, но ты об этом не думаешь, потому что сегодняшний вечер ты посвящаешь себе», — так Кэт описывала новый трек.

Но радость от выздоровления была недолгой: в июне певица узнала, что рак вернулся.

Борьба продолжается



«Есть что-то поэтическое в том, что болезнь вернулась сейчас. Через два дня выходит моя песня “Wishing I Was You” о том, каким человеком я бы хотела стать после победы над раком, — рассказала Кэт своим подписчикам в тиктоке в июне 2023 года, поблагодарив их за поддержку. — Я думала, что для меня этот бой окончен, но ошибалась. Я не перестану сражаться. Я продолжу лечение и буду чертовски сильной».

Параллельно она продолжала заниматься музыкой и выпустила несколько новых песен. Она даже смогла принять участие в конкурсе Американского общества композиторов Фонда ASCAP, где познакомилась с номинантом премии «Тони», композитором Максом Верноном. Вместе с ним она начала работать над полноценной записью «Dance You Outta My Head», выступила с ней на конкурсе и заняла первое место.

К декабрю состояние Дженис заметно ухудшилось. Кэт и ее молодой человек Кайл обручились еще в августе и теперь решили не затягивать со свадьбой. 28 декабря 2023 года они поженились в церкви, где когда-то обвенчались родители Кэт. Сил у нее хватило только на то, чтобы дойти до алтаря, поэтому большую часть церемонии она сидела.

«Когда я заболела в первый раз, мой сын был еще очень маленьким, поэтому мы не говори с ним об этом, — рассказала Дженис журналистам. — Сейчас он старше и многое понимает. Раньше он говорил: “Мамочка болеет, но она собирается победить”. Сейчас он понимает, что мама слишком больна и, скорее всего, не выживет».

Спустя несколько дней после свадьбы Кэт попала в реанимацию и решилась выпустить «Dance You Outta My Head» — композиция появилась на стриминговых платформах 19 января. Обычно она тратила по несколько месяцев на подготовку трека, но в этот раз боялась не успеть. 10 января 2024 года Кэтрин перевели в хоспис. К этому моменту рак поразил ее легкие настолько, что теперь она не может ни говорить, ни самостоятельно дышать.

Поддержка на миллион

В ночь на 23 января Кэт Дженис проснулась в своей больничной палате. Заснуть снова не получалось, поэтому она зашла на свою страницу в фейсбуке — и закричала, разбудив своих родителей, дежуривших у ее палаты. Но это были крики радости: Кэт узнала, что «Dance You Outta My Head» заняла седьмое место в мировом чарте iTunes. А в Чехии, Ирландии и Румынии она и вовсе оказалась на первом месте.

На сегодняшний день трек уже попал в топ-чарт iTunes, Billboard и собрал более 1,2 миллиона прослушиваний на Spotify. «Dance You Outta My Head» быстро стала популярной в тиктоке. Пользователи снимают видео под песню Дженис (сейчас таких роликов уже больше 28 тысяч) и оставляют комментарии со словам поддержки. Они желают ей победить рак, несмотря ни на что, и делятся своими личными историями о борьбе с тяжелой болезнью.

«Мой рак на стадии ремиссии, я тоже мать, и мое сердце разбилось, когда я услышала, что девушка, написавшая эту песню, умирает от рака и оставила права на нее своему семилетнему сыну», — написала одна подписчица. Еще один пользователь рассказал, что его мама умерла от рака, когда ему было семь лет. «Танцуем, чтобы распространить эту песню», — написал он.

Среди комментаторов оказалось много русскоязычных пользователей: они тоже желали Кэт выздороветь и призывали снимать видео под ее песню, чтобы о ней узнало как можно больше людей. Одна из подписчиц специально купила трек в iTunes, чтобы он принес семье Кэт больше денег. Ее примеру решили последовать другие люди.

Кроме того, друзья и родственники Дженис открыли на сайте GoFundMe сбор денег на ее лечение. По словам брата Дженис, на часть этих денег уже удалось оплатить курс радиотерапии, благодаря которому Кэт еще жива. Сейчас сумма пожертвований составляет 90 тысяч долларов. Собранные средства пойдут на лечение Кэтрин, а также на образовании ее сына Лорена.

Сама Кэтрин, несмотря на огромные сложности с дыханием и трудности с речью, записала подписчикам ответное видео, в котором поблагодарила их за поддержку. В нем она сказала, что чувствует себя очень счастливой и надеется, что люди и дальше будут танцевать под ее трек.

«Спасибо, мои любящие родные и друзья за то, что были со мной на каждом шагу этого пути. Мы с сыном бесконечно благодарны», — добавила она на своей странице в фейсбуке.