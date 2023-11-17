Сингл Кати Лель «Мой мармеладный» вышел в 2003 году. Сегодня, спустя 20 лет, иностранцы танцуют под него в тиктоке и пытаются узнать перевод текста. Выясняем, за что на Западе внезапно полюбили Катю Лель и при чем тут споры о культурной апроприации.

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Еще в марте 2023 года русскоязычные тиктокеры запустили новый тренд — под классическую версию трека Кати Лель. Перед камерой разыгрывалась любая комичная ситуация, в которой авторы видео признавали, что неправы под фразу «Мой мармеладный, я не права». Ролики набирали миллионы просмотров, а 26 апреля пользователь @prosto.spotify опубликовал ускоренный ремикс старой доброй песни.

На несколько месяцев трек исчез из трендов, но уже в начале ноября в тиктоке появились ролики, на которых пользователи из разных стран танцуют и двигают губами под sped-up версию. Сейчас видео со звуком набрало уже 4,5 миллиона просмотров.

Все видео можно разделить на несколько категорий:

Липсинки. На самых популярных — девушки, одетые в меховые шапки, похожие на русские ушанки, или длинные шубы изображают пение. Такой жанр в тиктоке называется липсинк (от англ. lip sync — синхронное движение губами). Во время припева «Попробуй муа-муа. Попробуй джага-джага. Попробуй м-м» некоторые пользовательницы посылают воздушные поцелуи, пожимают плечами и делают волну головой. Липсинки делают тиктокеры из разных стран. Предположительно, именно с этих роликов началась популярность ускоренной версии песни.

Туториалы по русскому языку. В других видео тиктокеры отчаянно пытаются понять, как правильно произносить слова в песне, жалуясь, что могут разобрать только «муа-муа». Авторы некоторых роликов просят сделать транслитерацию, а пользовательница hazelgaze2000 набрала 2.6 миллионов просмотров на видео, где сделала перевод текста. В комментариях восхваляют «slavic» культуру и искренне восхищаются навязчивым мотивом песни и незамысловатым припевом.

Ностальгические ремиксы. Тиктокеры записывают под ремикс видео со своими родителями, которые ностальгируют по своей молодости. В роликах подчеркивается, что популярность циклична: «В 2006-м мы с мамой слушали эту песню. Некоторые вещи не меняются», — комментирует одна из пользовательниц.

Просто странные видео. Например, отрывок из сериала «Ход королевы» с цитатой якобы Альбера Камю или ролик, в котором девушка делает вид, что ест свою кошку.

Тикток ведь ушел из России — разве можно загружать и смотреть новые видео? Да, но для этого нужно очень постараться. Чтобы получить доступ к ленте видео от иностранных авторов, нужно вытащить из смартфона сим-карту, перезагрузить его, включить авиарежим и любой VPN. Чтобы российскому тиктокеру опубликовать новое видео, придется воспользоваться вспомогательными приложениями или версией для ПК. Все способы загрузки и просмотра контента — неофициальные и в любой момент могут перестать работать.

Эксплуатация «славянской эстетики»

Из-за того что в песне звучит русская речь, «Мармеладный» для большинства пользователей тиктока превратился в символ «славянской эстетики». Часто авторы роликов появляются в кадре в меховых шапках, шубах и спортивных костюмах «Адидас». Многие признаются, что подражают жителям балканских стран и России, которых якобы объединяет один и тот же «славянский культурный код».

О том, насколько это этично, в тиктоке спорят уже несколько недель. Пользователи, владеющие русским, иронизируют, что новый тренд — только для тех, у кого славянские корни. Они осуждают эксплуатацию «славянской эстетики» тиктокерами из иных стран и не торопятся рассказывать, как правильно произносить текст про «джагу-джагу». Тиктокеры из Азии, Южной Америки, Скандинавии и других частей света в ответ уже успели обвинить жителей Балкан, Восточной Европы и России в гейткипинге (англ. gate — ворота, keeping — сохранять, охранять). Так называют намеренное ограничение доступа к информации. Например, вы знаете, как пройти в библиотеку коротким путем, но специально не рассказываете о нем интересующемуся прохожему, чтобы только вы могли им пользоваться.

Несмотря на споры, пользователи со всего мира продолжают снимать ролики под «Мармеладного». В тиктоке вышло больше 80 тысяч видео под ускоренную версию.

Ускорить, чтобы что-то почувствовать

«Мой мармеладный» — не первый случай, когда ускоренные ремиксы становятся популярнее оригинала. В марте 2023 года в тиктоке завирусилась sped-up версия песни Эрики Лундмоен «Яд». Под необычный звук свои ролики записали сестра Ким Кардашьян Кайли Дженнер и супермодель Белла Хадид. Сейчас в Spotify у оригинальной песни 105 миллионов прослушиваний — больше, чем у любого трека с альбома Big Baby Tape и Kizaru «Bandana» — это одни из самых прослушиваемых альбомов последних лет.

«Тренд на ускоренные песни появился в тиктоке около трех лет назад, — рассказывает “Холоду” Николай Редькин, музыкальный журналист, ведущий ютуб-канала “Сломанные пляски”. — Особенность такой аранжировки в том, что она помогает услышать в уже привычной музыке новые эмоции».

Редькин напоминает, что ускоренные ремиксы встречались еще в рейверской культуре: электронные продюсеры брали какой-нибудь рекламный джингл и ускоряли его, вставляя в треки. Примеры такого можно услышать на первом альбоме группы Prodigy. В хип-хопе ускоренные сэмплы — чтобы голоса исполнителей по-мультяшному пищали — активно использовал в своих битах Канье Уэст. Многие современные исполнители начали специально выкладывать альбомы в ускоренной обработке, чтобы треки вирусились в соцсетях: так делали Инстасамка, группа Буерак, Стереополина.

«Это суть и олицетворение России»

На момент публикации у хэштега #mymarmalade уже больше 14 миллионов просмотров. Иностранные пользователи превратили в хэштег и строчку #mwah-mwah — у него больше 9 миллионов зрителей. В твиттере иностранцы делятся впечатлениями от вирусной песни.

Me dan ganas de ponerme autodidacta con el ruso sólo por esta canción:



Попробуй муа-муа, попробуй джага-джага,

Попробуй у-у, мне это надо, надо.

Опять мне кажется, что кружится голова,

Мой мармеладный, я не права — クリス(Cris)☃️❄️ (@LanYiShaonu) November 12, 2023

Перевод: Только из-за этой песни мне захотелось выучить русский язык

Yo estoy normal y de repente Попробуй муа-муа, попробуй джага-джага Попробуй у-у, мне это надо, надо Опять мне кажется, что кружится голова Мой мармеладный, я не права — Erick Jonás ★ (@erickjonaas) November 14, 2023

Перевод: Все было нормально, как вдруг…



На странице Кати Лель в Spotify — 883 тысячи слушателей за прошедший месяц. Для сравнения: у группы «Гости из будущего», популярной также в начале 2000-х, — чуть больше 110 тысяч слушателей. У оригинальной версии песни «Мой мармеладный» на стриминговом сервисе — почти 8 миллионов прослушиваний. На втором месте — sped-up ремикс с 4 миллионами.

Сама певица уже в курсе тренда и успела оценить внезапную популярность песни «Мой мармеладный» среди иностранных тиктокеров.

В комментарии «Газете.ru» Катя Лель сказала, что «безумно счастлива», и назвала образы из роликов «олицетворением России», пообещав присоединиться и выложить собственный ролик.