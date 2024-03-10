Судебный иск может раскрыть имя Бэнкси

Два коллекционера подали в суд на компанию Pest Control, принадлежащую Бэнкси, из-за отказа подтвердить подлинность работы Monkey Queen. Об этом сообщает The Guardian. Издание отмечает, что по окончании разбирательства художнику, возможно, придется раскрыть свое настоящее имя.

На сайте Pest Control говорится, что это единственная компания, уполномоченная удостоверять подлинность произведений Бэнкси. Работы, у которых есть сертификат подлинности, можно покупать, продавать и страховать. Стоимость оценки подлинности произведений варьируется от 100 до 150 фунтов стерлингов.

Коллекционеры Ники Кац и Рэй Хауз рассказали, что они купили работу Monkey Queen за 30 тысяч фунтов (38,5 тысяч долларов США) в 2020 году — в поместье недавно умершего коллекционера работ Бэнкси. Это принт, на котором изображена покойная королева Великобритании Елизавета II в виде примата, украшенного драгоценностями.

Изображение: Википедия

Похоже, что никаких сопроводительных документов, подробно описывающих историю этой работы, коллекционерам предоставлено не было, пишет The Guardian. Когда Кац и Хауз покупали принт, предполагалось, что это была одна из 150 таких работ, созданных Бэнкси в 2003 году и выпущенных ограниченным тиражом.

В течение трех лет Кац и Хауз пытались добиться от Pest Control выдачи сертификата подлинности на эту работу. Теперь они решили подать на компанию в суд за нарушение условий контракта. Ники Кац пожаловался, что заплатил компании за оценку гравюры еще три года назад и до сих пор не получил от нее ответа.

Специалист по продаже работ граффитистов Джон Брандлер сказал The Guardian, что считает работу подлинной, и назвал действия Бэнкси манипуляцией рынком. «Бэнкси сертифицирует только те работы, которые находятся в нужных, по его мнению, руках», — отметил эксперт.

Бэнкси создал Pest Control в 2008 году после того, как в интернете начали продавать поддельные копии его работ.

Личность Бэнкси на протяжении десятилетий остается загадкой для СМИ и общественности. Как пишет The Guardian, художником может быть Роберт Дель Ная из группы Massive Attack, Джейми Хьюлетт из Gorillaz или бывший ведущий телевизионной программы Art Attack Нил Бьюкенен.

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