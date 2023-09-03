В начале 1980-х в Германии «от солнечного удара» умерла 14-летняя девочка

В начале 1980-х 14-летняя дочь Андре Бамберски, Калинка, умерла при загадочных обстоятельствах. Следователи быстро закрыли дело, а реальный убийца остался на свободе. Спустя 30 лет Андре все же добился справедливости, ради этого нарушив закон.

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Вечером 17 октября 2009 года в полицию небольшого французского городка Мюлуз на границе с Германией поступил звонок. Неизвестный сообщил, что на улице лежит человек. Выехавший на место патрульный наряд нашел связанного пожилого мужчину с кляпом во рту, которого бросили на мокром асфальте. Его голова была в крови — перед тем как оставить на улице, его явно били. Когда мужчину развязали, он сразу же заявил, что его похитили.



Вскоре полиция установила личность пострадавшего — им оказался немецкий доктор, который на протяжении 30 лет насиловал женщин, накачивая их наркозом. Во Франции он уже много лет был в розыске. Его сразу же задержали. Но перед этим он назвал имя похитителя: «За этим стоит Андре Бамберски».

Смерть Калинки

10 июля 1982 года 45-летнему бухгалтеру Андре Бамберски неожиданно позвонила бывшая жена Даниэль Гоннин. Андре и Даниэль расстались со скандалом. Даниэль изменяла Андре, а после развода бывшие супруги спорили, с кем останутся дети — дочь Калинка и сын Николя. Андре хотел забрать их в Марокко, где семья жила раньше, а Даниэль вновь вышла замуж, перебралась в Германию и не хотела, чтобы дети жили так далеко. Суд встал на сторону матери.

Взяв трубку, Бамберски узнал, что их 14-летняя дочь Калинка умерла во сне. Накануне она вернулась домой с занятий по виндсерфингу и, по словам Даниэль, пожаловалась на плохое самочувствие. После ужина Калинка ушла в свою комнату и легла спать раньше обычного. Утром, когда ее попытались разбудить, Калинка уже была мертва.

Новый муж Даниэль, немец Дитер Кромбах, работал врачом и сразу же выдвинул первые версии: тепловой удар или последствия автомобильной аварии, в которую недавно попала Калинка.«Я был в отчаянии, — позже вспоминал Андре Бамберски. — Калинка была главной радостью в моей жизни». Версии Кромбаха Бамберски не поверил. Он знал, что Калинка была спортивным ребенком и почти не имела проблем со здоровьем. Бамберски тут же выехал в Германию и в воскресенье утром приехал в морг, чтобы увидеть тело своей дочери.

Все не так просто

Копию результатов вскрытия Бамберски получил только через несколько месяцев. Из документа он узнал, что вскрытие проводил судмедэксперт доктор Хеманн, кроме него во вскрытии участвовали офицер Гебат из полиции Линдау, местный прокурор и, что было странным нарушением протокола, доктор Дитер Кромбах.

Были и другие странности: Хеманн обнаружил кровь на влагалище Калинки и «вязкую беловато-зеленоватую субстанцию» внутри. Также он нашел след от укола на правом плече Калинки, но не провел токсикологический анализ тканей и не зафиксировал, есть ли у погибшей признаки изнасилования. В своем заключении он написал, что причина смерти неизвестна, а окончательные выводы придется отложить до проведения лабораторных исследований. Позже выяснилось, что их так никто и не провел.

Мысль о том, что он не знает причину смерти дочери, не давала Бамберски покоя. Он решил, что к смерти Калинки может быть причастен Дитер Кромбах — человек, который последним видел ее живой.

Подозрения Бамберски укрепились, когда он узнал, что вскоре после смерти Калинки Кромбах сообщил полицейским, что перед ужином вколол девочке кобальт-феррлецит (препарат на основе железа и кобальта для лечения железодефицитной анемии), якобы чтобы она могла лучше загореть. Позже Кромбах изменил свои показания и сказал, что сделал это для лечения анемии, которую наблюдали у Калинки.

Бамберски решил, что Кромбах мог изнасиловать его дочь, а после убить ее, чтобы скрыть следы преступления. Тогда он обратился к частным судмедэкспертам из Тулузы, нанял адвокатов и начал требовать от немецкой прокуратуры повторного исследования. Через полгода ткани Калинки передали эксперту Мюнхенского медицинского института Вольфгангу Шпанну.

Шпанн раскритиковал Кромбаха за использование кобальта-феррлецита, «опасного» вещества, которое не оказывает никакого влияния на загар, а для больных анемией используется в крайних случаях под строгим контролем врачей. По его словам, прием препарата без тщательного наблюдения может привести к тошноте, лихорадке, рвоте и, в крайних случаях, остановке сердца. По версии Шпанна, у Калинки случился анафилактический шок, она потеряла сознание и задохнулась от рвоты. Однако подтвердить факт изнасилования Шпанну не удалось. Для прокурора этих аргументов оказалось недостаточно, и он закрыл дело.

Война с правосудием

Бамберски понял, что немецкие власти не будут снова расследовать смерть Калинки, и решил действовать самостоятельно. Он напечатал две тысячи листовок с фотографией дочери и обвинениями в адрес Кромбаха и поехал в Линдау, где жила новая семья Даниэль — раздавать листовки прямо на Октоберфесте. К вечеру Бамберски арестовала полиция. Ему предъявили обвинения в клевете, нарушении общественного порядка и нанесении ущерба репутации прокурора, которого он тоже упоминал в листовках.

Бамберски продержали в участке около суток, а затем выпустили под залог, и он сразу же уехал из страны. Три месяца спустя его заочно приговорили к полугодовому заключению или штрафу в 400 тысяч немецких марок (220 тысяч долларов). Для Андре это значило, что в Германии он не сможет появляться ближайшие пять лет — пока не истечет срок давности преступления.

Но Калинка была гражданкой Франции, а это давало право французским властям начать собственное расследование и, если доказательства окажутся весомыми, выдать международный ордер на арест Кромбаха. Следующие два года Бамберски провел, убеждая французскую полицию провести проверку и запросить у Германии возможность повторно обследовать тело Калинки. Его эксгумировали 4 декабря 1985 года.

Следователи не смогли установить причину смерти, но обнаружили, что во время вскрытия ее гениталии были удалены. Это поставило под сомнение предыдущее расследование — немецкие судмедэксперты никак не прокомментировали заявления французских коллег.

Все же в 1988 году немецкие власти согласились выполнить запрос французской прокуратуры и отправили образцы легких, сердца и кожи Калинки на анализ в Институт судебной медицины в Париже. Подозрительным было то, что немецкие врачи по необъяснимым причинам выкинули пробирки с кровью. Их отсутствие не позволило установить окончательную связь между введенными Кромбахом веществами и смертью Калинки. Несмотря на это, эксперты пришли к выводу, что смерть была насильственной.

8 апреля 1993 года генеральный прокурор Франции предъявил Кромбаху обвинения в умышленном убийстве. Французская прокуратура отправила запрос на его арест в Германию, но там отказались выдавать врача. Через два года французский суд присяжных заочно приговорил Кромбаха к 15 годам лишения свободы. Власти Германии не согласились с решением. На невиновности мужа настаивала и мать Калинки Даниэль Гоннин.

Вопрос морального долга

11 февраля 1997 года 16-летняя Лаура Штеле посетила клинику Кромбаха в Линдау для эндоскопии. Кромбах провел девушку в свой кабинет. Он сказал, что зонд — болезненная процедура, и предложил внутривенный анестетик. После анестезии девушка отключилась.

«Когда я проснулась, он [Кромбах] стоял надо мной совершенно голый, — вспоминала Лаура. — Я пыталась пошевелиться, но была полностью парализована».

Штеле обо всем рассказала родителям, и они обратились в полицию. Шесть месяцев спустя экспертиза подтвердила изнасилование, немецкий суд признал Кромбаха виновным в нападении. Его лишили медицинской лицензии и приговорили к двум годам тюрьмы. Но через некоторое время, сославшись на высокое общественное положение и отсутствие судимостей в Германии, суд отпустил его. Бамберски был в ярости, но не смог ничего сделать. Кромбах остался на свободе.

Тогда Бамберски перестал надеяться на закон, уволился с работы и решил посвятить все свое время поимке Кромбаха. Бамберски надеялся, что Кромбаха все еще могут задержать и экстрадировать во Францию. Он начал ездить по австрийским и немецким жандармериям и раздавал полицейским фотографии Кромбаха, вырезки из газет и судебный ордер на его арест. Многие считали его сумасшедшим.

Через год старания Андре едва не привели к аресту Кромбаха. В 2000 году один из полицейских узнал Кромбаха в австрийском поезде и задержал его. Кромбах провел три недели в тюрьме, но австрийский суд не признал решения французских коллег и освободил Кромбаха. «Все мои друзья и семья, включая моего отца, советовали мне бросить дело на этом этапе, — говорил Бамберски. — “Ты ничего не добьешься”. Я все время плакал, когда думал о Калинке. Для меня это был вопрос морального долга».

Похищение Кромбаха

Следующие детали по этому делу выяснились в 2006 году. Женщина из Реденталя, города в Восточной Германии, пошла на плановый осмотр к своему лечащему врачу, но в клинике ей сообщили, что тот недавно покончил с собой. Женщину осматривал его заместитель. Что-то в его действиях показалось ей странным (что именно, не уточняется). Вернувшись домой, она начала искать информацию о новом враче — докторе Кромбахе — и нашла документальный фильм о деле Калинки, где говорилось о том, что Кромбах уже был судим за изнасилование, и обратилась в полицию города.

Полицейские выяснили, что, сдав свою медицинскую лицензию после обвинений в изнасиловании в 1997 году, Кромбах с тех пор тайно работал в 28 клиниках по всей Германии. Своим новым работодателям он предъявлял фотокопию лицензии и говорил, что оригинал украли. Никто из них не наводил о нем справки.

Кромбаха вновь задержали и отправили на психиатрическую экспертизу в больницу Мюнхенского университета. Эксперты охарактеризовали его как нарциссического человека, склонного ко лжи и сексуальному насилию. Но дело Калинки в суде не разбиралось, Кромбах был признан виновным и приговорен к двум годам и четырем месяцам тюремного заключения за подделку документов.

Он провел в тюрьме 18 месяцев и вышел на свободу в июне 2008 года. Бамберски продолжил его преследовать. Он отправился в австрийский город Брегенц, который находился по соседству с коммуной Шайдегг, где жил Кромбах, и поселился в гостинице поблизости. От соседей доктора он узнал, что Кромбах в октябре собирается уехать в Африку. По словам Андре, тогда он начал искать людей, которые смогут помочь переправить Кромбаха во Францию.

Незадолго до предполагаемой даты отъезда Кромбаха на Бамберски вышел незнакомец. Мужчина представился Антоном и, по словам Бамберски, сказал, что следил за его историей, сочувствует ему и может помочь поймать Кромбаха и перевезти его во Францию. За свои услуги Антон попросил 20 000 евро. Несколько дней спустя он и его подельники отправились в Шайдегг к дому врача и похитили его. Кромбаха привезли во французский город Мюлуз, связали и оставили на улице.

Бамберски позвонил в местный участок. Через несколько минут за Кромбахом приехала полиция. Следом за ним арестовали и самого Бамберски. Полиция извлекла из сейфа в его гостиничном номере 19 000 евро — эти деньги Бамберски якобы должен был выплатить Антону за похищение. Бамберски допрашивали два дня, а после отпустили под залог. Кромбаха оставили под стражей и восстановили обвинения в убийстве Калинки.

Приговор

Суд над Дитером Кромбахом состоялся в 2011 году. Следователи собрали показания нескольких женщин, которые обвиняли его в изнасиловании. Также выяснилось, что во время брака с Даниэль он накачивал ее наркотиками, чтобы приводить в их дом любовниц.

22 октября Кромбаха приговорили к 15 годам лишения свободы за причинение умышленных телесных повреждений, повлекших за собой непреднамеренную смерть. Все апелляции защиты были отклонены. Кромбах вышел из тюрьмы в 2020 году по состоянию здоровья. Последние полгода жизни он провел в немецком доме престарелых и умер 12 сентября 2020 года.

Немецкий суд требовал экстрадировать Андре Бамберски и обвинял его в похищении гражданина Германии. Суд Франции отклонил это требование и рассмотрел дело Бамберски самостоятельно. Тот признал, что согласился на похищение Кромбаха, и получил год условно.

Спустя 30 лет после смерти своей дочери Андре Бамберски пришел на ее могилу на небольшом католическом кладбище в Пешбюске. Он рассказывал, что положил цветы на гранитную плиту, наклонился и сказал: «Калинка, видишь? Я обещал, что добьюсь справедливости. Теперь ты можешь покоиться с миром».