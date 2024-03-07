Борис Акунин нашел способ издавать свои книги после запрета в России

Борис Акунин сообщил, что будет самостоятельно издавать свои книги после того, как российское издательство АСТ прекратило их публикацию, а книжные магазины — продажу. Писатель опубликовал пост в своем телеграм-канале.

По словам Акунина, он будет выпускать книги через свой сайт BAbook.

«BAbook доэволюционировал до стадии выпуска бумажных книг. Раз они у меня больше не выходят в РФ, значит, будем выпускать их на территории свободы», — написал он.

Первую книгу издательство Акунина выпустит в конце апреля. Это будет 10-й том его «Истории государства российского». Книга выйдет в бумажной, электронной и аудиоверсиях. Акунин добавил, что ее можно будет заказать на сайте из любой страны, кроме России.

В прошлом году на Бориса Акунина завели уголовное дело об оправдании терроризма (статья 205.2 УК) и «фейках» про армию (статья 207.3 УК). Его внесли в список террористов и экстремистов. В январе Минюст признал Акунина «иноагентом». В феврале суд в Москве заочно арестовал его.

В конце прошлого года издательство АСТ и крупнейшая российская книжная сеть «Читай город — Буквоед» объявили, что приостановят распространение книг писателя из-за его публичных высказываний. Незадолго до этого в другое издательство «Захаров», которое также печатало книги Акунина, приходили с обыском силовики. Александринский театр в Петербурге отменил показ спектакля «Один восемь восемь один» по произведению Акунина.

Борис Акунин выступает против войны в Украине. Он не живет в России с 2014 года.

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