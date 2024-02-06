Суд в Москве заочно арестовал Бориса Акунина

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал писателя Бориса Акунина (Григория Чхартишвили). Об этом сообщает «Медиазона», ссылаясь на представителей суда.

В прошлом году прокремлевские пранкеры Вован и Лексус опубликовали запись разговора с Акуниным, которому они представились представителями украинских властей. В нем писатель осуждает российское вторжение в Украину.

Сам он после публикации записи напомнил, что и ранее публично выступал против войны: «В разговоре с клоунами, которые прикидывались украинцами, я говорил то же, что говорю и пишу публично <…> Про то, что я якобы согласен с тезисом "хороший русский — мертвый русский", разумеется, брехня. Как принято у этой шушеры, они что-то в моих словах отрезали, что-то намухлевали, что-то перекомпоновали», — написал Акунин в своем телеграм-канале.

Позже российские силовики возбудили против Акунина уголовные дела по статьям об оправдании терроризма (205.2 УК) и о распространении «фейков» о российской армии (207.3 УК). После этого в помещениях издательства «Захаров», печатающего книги Акунина, прошли обыски.

В свою очередь, сеть книжных магазинов «Читай-город» и сервис «Литрес» отказались продавать книги Акунина, а несколько российских театров убрали из репертуара спектакли по произведениям автора.

В декабре 2023 года Акунина внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, а в январе 2024 — признали «иноагентом», а также объявили в розыск.

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