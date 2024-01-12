Александринский театр отменил показ спектакля по произведению Бориса Акунина

В Петербурге Александринский театр отменил показ спектакля «Один восемь восемь один» по произведению Бориса Акунина. Об этом со ссылкой на читателей сообщают местные издания «Бумага» и «Ротонда».

Постановка должна была идти 12, 13 и 14 января. Администрация театра, как сообщается, рассылает зрителям письма, в которых говорится, что стоимость электронных билетов вернется автоматически.

На сайте Александринского театра осталась афиша спектакля «Один восемь восемь один». В ней не упоминается Акунин. Также там нельзя купить билеты на постановку.

Спектакль Валерия Фокина по исторической драме Бориса Акунина рассказывает о событиях 1881 года. Тогда убили императора Александра II, а на престол взошел Александр III.

В декабре 2023 года стало известно, что против Акунина возбудили уголовное дело о распространении военных «фейков». Кроме того, его обвинили в оправдании терроризма. 18 декабря Росфинмониторинг внес Акунина в список террористов и экстремистов. На следующий день в издательство «Захаров», которое печатало книги Акунина, пришли с обыском.

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