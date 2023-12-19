В издательство «Захаров», которое печатало книги Акунина, пришли с обыском 

В Москве в издательство «Захаров» пришли с обыском. Об этом сообщается на странице издательства в фейсбуке.

«Пришли из Следственного комитета с обыском. Пока ничего не понятно», — говорится в сообщении.

В этот момент в офисе находилась одна сотрудница, у которой отобрали телефон после просьбы сфотографировать постановление об обыске. Об этом «Медиазоне» рассказала директор издательства Ирина Богат.

«Очевидно, это связано с тем, что мы единственные, кто не изъял книги Акунина из продажи, со своего сайта и не сделали, как АСТ, заявление о том, что мы прекращаем сотрудничество с Григорием Шаловичем Чхартишвили (Борисом Акуниным — прим. “Холода”). Это очевидно последствия вот такого нашего поведения», — сказала Богат.

ТАСС со ссылкой на силовиков пишет, что обыск в издательстве «Захаров» проходит в рамках дела, возбужденного против Акунина, о котором стало известно накануне. Уголовное дело возбудили по двум статьям: о распространении «фейков» про армию (статья 207.3 УК) и оправдании терроризма (статья 205.2 УК). Кроме того, 18 декабря Росфинмониторинг внес Акунина в список террористов и экстремистов.

15 декабря издательство АСТ и сеть «Читай-город — Буквоед» сообщили, что перестанут распространять книги Акунина и еще одного писателя Дмитрия Быкова. «Публичные заявления писателей, которые вызвали широкий общественный резонанс, требуют правовой оценки. До прояснения ситуации выпуск и отгрузки книг возобновлены не будут», — говорилось в заявлении генерального директора АСТ Павла Гришкова.

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