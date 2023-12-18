Росфинмониторинг внес писателя Бориса Акунина внесли в список террористов и экстремистов. Об этом сообщается на сайте ведомства. Писатель попал туда под своим настоящим именем — Григорий Чхартишвили.

Ранее доносчик Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с требованием проверить высказывания Акунина на экстремизм, призывы к терроризму и финансирование ВСУ. Поводом стали слова писателя, которые он произнес в разговоре с прокремлевскими «пранкерами» Вованом и Лексусом, которые звонили ему от имени бывшего министра культуры Украины Александра Ткаченко и президента Владимира Зеленского. Общаясь с ними, Акунин в числе прочего сказал, что организовывал сбор денег на помощь Украине.

После этого издательство АСТ и сеть «Читай-город — Буквоед» заявили, что перестанут распространять книги Акунина из-за его публичных высказываний. Такое же решение было принято в отношении книг Дмитрия Быкова, с которым незадолго до этого также общались Вован и Лексус.

Борис Акунин в своем телеграм-канале попрощался с российскими читателями. Он заявил, что в разговоре с «клоунами, которые прикидывались украинцами» он говорил то же, что говорит и пишет публично: «Я считаю путинский режим преступным. Я считаю развязанную им войну преступной. Я считаю действия российской армии преступными. Поражение Путина станет победой России. […] Украина имеет право отвечать ударом на удар. Я помогал, помогаю и буду помогать украинцам».

С Быковым «пранкеры» общались под видом главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Писатель сказал им, что был бы не против поехать в Украину и преподавать в местных вузах. Позднее Быков рассказал «Дождю» о провокации.

Оба писателя живут за границей.

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