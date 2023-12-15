Издательство АСТ и сеть «Читай-город — Буквоед» перестанут распространять книги Дмитрия Быкова и Бориса Акунина

Издательство АСТ и крупнейшая российская книжная сеть «Читай-город — Буквоед» объявили, что приостанавливают распространение книг писателей Дмитрия Быкова и Бориса Акунина из-за их публичных высказываний.

«Публичные заявления писателей, которые вызвали широкий общественный резонанс, требуют правовой оценки. До прояснения ситуации выпуск и отгрузки книг возобновлены не будут», — говорится в заявлении генерального директора АСТ Павла Гришкова, опубликованном на сайте издательства. О каких именно заявлениях идет речь — не уточняется.

В «Читай-город — Буквоед» отметили, что изъятие тиража с полок займет некоторое время. «Решение обусловлено недавними высказываниями писателей, которые получили широкую огласку в СМИ. С нашей стороны направлен запрос в издательство и независимым юристам на правовую оценку ситуации», — отметили в сети книжных магазинов.

Дмитрий Быков и Борис Акунин выступают против войны в Украине. Год назад The Village со ссылкой на источники в четырех московских библиотеках сообщал, что их книги убирают с полок московских библиотек. «Фамилии писателей стыдливо диктуют по телефону», — рассказал источник The Village. Среди них, помимо Акунина и Быкова, тогда также упоминали Дмитрия Глуховского, Андрея Макаревича и Екатерину Шульман.

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