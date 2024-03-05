«Медуза»: Кремль согласился на публичные похороны Навального из-за принципиальной позиции его матери



Кремль перестал настаивать на тайных похоронах Алексея Навального из-за принципиальной позиции его матери Людмилы, семьи политика, а также общественной кампании с требованием выдать тело оппозиционера. Об этом сообщили источники «Медузы».

По словам двух собеседников издания, Кремль хотел, чтобы похороны Навального прошли как можно тише. В идеале для властей, как пишет «Медуза», прощание с Навальным должно было пройти как похороны основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина в августе 2023 года.

О похоронах на Прохоровском кладбище в Петербурге пресс-служба пригожинской компании «Конкорд» сообщила уже после их завершения. РИА Новости писало, что церемонию закрыли по желанию родственников. Однако The Moscow Times со ссылкой на источники утверждало, что на этом настояли политический бок Кремля и силовые ведомства.

Собеседники «Медузы» отказываются признавать, что власти хотели провести похороны Навального по сценарию похорон Пригожина именно из-за общественного резонанса. «Навальный сейчас не такой актуальный политик. Хотя было понятно, что люди к нему [на похороны] придут. Очереди в поддержку оппозиции — совсем нежелательная картинка во время избирательной кампании Путина», — объяснил один из них.

Издание пишет, что власти поняли, что договориться с семьей Навального не получится. В связи с этим они решили прибегнуть к запугиванию и шантажу.

Однако из-за сопротивления семьи Навального, прежде всего его матери, там пришли к выводу, что публичные похороны — «неизбежное зло». При этом власти не ожидали, что на них придет так много людей, пишет «Медуза». Один из собеседников издания заявил, что в масштабах Москвы количество людей, пришедших на похороны Навального, все равно «очень маленькое».

Алексея Навального похоронили 1 марта на Борисовском кладбище в Москве. Проститься с ним пришли тысячи людей. Политик умер 16 февраля в ИК-3 в Харпе.

Матери Навального Людмиле выдали тело сына только на девятый день после того, как ФСИН сообщила о его смерти. Следователь Александр Варапаев шантажировал ее, требуя согласилась на тайные похороны. Он угрожал, что, если она этого не сделает, то оппозиционера похоронят в колонии.

Соратники Навального и после выдачи тела политика сталкивались с препятствиями со стороны властей. Так, они не смогли найти зал для прощания с политиком. Его похоронили сразу после отпевания.

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