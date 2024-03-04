«Смерти нет!»: фильм о похоронах Алексея Навального

1 марта в Москве прошли похороны Алексея Навального. Попрощаться с ним, по данным «Белого счетчика», пришли не менее 16,5 тысяч человек. Среди них была и режиссерка документального кино Маша Черная. Она провела между храмом «Утоли моя печали» и Борисовским кладбищем целый день и снимала все, что происходило вокруг нее. Так получился короткометражный фильм «Смерти нет!». Маша Черная представляет премьеру своей картины на ютуб-канале «Холода».

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Это было одно из самых красивых событий, которые мне выдалась честь посетить и снимать в жизни. Цветы, которые я успела разлюбить за символическую похоронность, теперь полностью реабилитированы. Теперь они стали символом протеста. Люди кричали лозунги, вскидывая бесчисленные букеты, которые не удалось возложить — вверх, вверх! Цветы втыкались в снег, кто-то мгновенно плел стихийные кресты и венки из палочек и ниток, они обрастали церковными свечами, которые не удалось поставить в храме. В первый день весны голые палки деревьев Борисово — все в цветах: в розах, лилиях и гвоздиках. Это очень красиво.

В этот день у тысяч людей получилось выкричать и выплакать все что накопилось, включая самые жесткие слова. Этого чувства свободы люди уже не забудут, а, возможно, и не захотят его никому отдавать.

Кульминация дня — колокольный звон, погасивший на 10 минут все крики. Мне кажется, что по тому, как звонил звонарь (я бы хотела знать, кто этот человек), было ясно: он не просто исполняет формальный ритуал — это позиция. Сильнее этого звона была только тишина, наступившая после него.

«Наша печали»‎ хотя бы на один день — были утолены. Лозунги в этот день перешагнули политическое — в сторону экзистенциального. От «Не забудем, не простим!» и «Нет войне!» — к «Смерти нет!» и «Мы не хотим умирать!»