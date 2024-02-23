Следователь поставил ультиматум матери Навального. Ее заставляют согласиться на тайные похороны сына в течение трех часов

Следователь поставил матери политика Алексея Навального Людмиле ультиматум: она должна в течение трех часов согласиться на тайные похороны, в противном случае политика захоронят в колонии. Об этом сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

Людмила Навальная отказалась вести переговоры со следствием, потому что у них нет полномочий решать, как и где ей хоронить сына. «Она требует соблюсти закон, который обязывает следователей отдать тело в течение двух суток с момента установления причин смерти. Согласно медицинским документам, которые она подписывала, эти двое суток истекают завтра. Она настаивает на том, чтобы власти дали провести похороны и панихиду в соответствии с обычаями», — уточнила Ярмыш.

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Накануне Людмила Навальная рассказала, что ее шантажируют, заставляя согласиться на тайные похороны политика. Соратник Навального Иван Жданов отметил, что Людмила Навальная сутки «находилась в аду», общаясь со следователем из Салехарда Варапаевым без адвоката. В обращении Навальная сказала, что будет добиваться выдачи тела сына.

Ранее «Холод» выяснил, что сотрудники ИК-3 в Харпе, где погиб Навальный, в июле 2022 года до смерти запытали осужденного Бахромбека Шарифова, и пытались выдать его смерть за самоубийство. По словам четырех источников, Шарифов задохнулся во время пытки: его одели в смирительную рубашку, закатали в матрас и завязали скотчем. Эта пытка часто практиковалась в ИК-3, сообщили «Холоду» бывшие заключенные. Когда обнаружилось, что Шарифов погиб, орудия пыток сожгли и заявили, что заключенный повесился сам. Вскрытие опровергло эту версию. Обвинение по этому делу предъявили пятерым сотрудникам колонии.

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