Юлия Навальная призвала власти Евросоюза не признавать президентские выборы в России

Юлия Навальная выступила с речью перед Советом ЕС по иностранным делам. Полный текст ее обращения опубликовали соратники политика.

В своей речи Навальная призвала власти Европейского союза не признавать легитимными результаты президентских выборов в России, которые должны пройти в марте этого года.

«Эти выборы — фальшивые, но Путину они все равно нужны. Для пропаганды. Он хочет, чтобы весь мир верил, что все в России его поддерживают и восхищаются им», — сказала она.

Навальная также подчеркнула, что санкционный режим, введенный западными странами против представителей российской власти и близких к ней бизнесменов, необходимо сделать более эффективным.

«Да, вы ввели санкции против некоторых из них, но миллиардеры не сильно пострадали. Они наняли лучших адвокатов и переписали все, чем они владеют, на членов семей и друзей. Звучит неправильно, не так ли? Вилла бывшей жены Владимира Путина Людмилы в Биаррице, купленная на коррупционные деньги, до сих пор не арестована! Друзья Путина просто смеются над вами», — отметила Навальная.

Кроме того, она попросила европейских лидеров помочь россиянам, которые были вынуждены уехать из страны из-за политического преследования и антивоенных взглядов.

«Люди, бегущие от войны и диктатуры, — не ваши враги. Им нужно сочувствие и защита. Их не следует наказывать, им нужно помогать», — подчеркнула она.

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