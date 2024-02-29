Такер Карлсон высмеял тезис Путина о «денацификации» Украины

Американский журналист Такер Карлсон, который в начале февраля взял интервью у Владимира Путина, высмеял его слова о «денацификации» Украины. Он выступил в подкасте американского блогера Лекса Фридмана.

Фридман спросил Карлсона, что тот думает о «денацификации», которой Путин оправдывает вторжение в Украину.

«Я подумал, что это одна из глупейших вещей, что я когда-либо слышал. Я не понял, что это значит. Какая еще денацификация? […] На самом деле нацизм, каким бы он ни был, неотделим от немецкой нации. Это было националистическое движение в Германии. […] Я крайне против нацизма. Я просто говорю, что в 2024 году нет нацистского движения. Теперь это способ назвать людей плохими», — сказал Карлсон.

«Путин не любит украинских националистов. Путин ненавидит национализм в целом, что само по себе примечательно. Конечно, ведь у него 80 различных республик и он боится националистических движений. Из-за этого он вел войну в Чечне… Я это понимаю, но у меня другое… Я поддерживаю национализм, я за американский национализм, поэтому я с Путиным в этом не согласен. Но называть их [украинцев] нацистами — я думаю, что это очень по-детски», — добавил он.

Бывший ведущий канала Fox Такер Карлсон опубликовал на своем сайте интервью с Владимиром Путиным в начале февраля. Для его записи журналист прилетел в Москву. Интервью длилось почти два часа и по большей части было посвящено войне в Украине. Также в его рамках Путин рассказывал о своем видении истории России и Украины. Российская пропаганда активно освещала тему визита Карлсона в Москву.

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