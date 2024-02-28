Юлия Навальная потребовала от властей не мешать похоронам ее мужа

Вдова Алексея Навального Юлия потребовала от властей не мешать в организации похорон ее мужа. Она опубликовала соответствующий пост в соцсети Х.

«В том, что у нас нет места для гражданской панихиды и прощания с Алексеем, виноваты два человека — Владимир Путин и Сергей Собянин. Люди в Кремле его убили, потом издевались над телом Алексея, потом издевались над его матерью, теперь издеваются над его памятью. Мы не хотим никакого особого отношения — только дать возможность людям нормально попрощаться с Алексеем. Просто не мешайте, пожалуйста», — написала Навальная.

Ранее вдова оппозиционера выступила в Европарламенте. Помимо прочего, она рассказала о сложностях в организации похорон Навального.

«Я думала, на 12-й день после убийства Алексея у меня будет время подготовиться к этой речи. Но мы провели неделю, пытаясь получить тело Алексея и организовывая похороны […] Похороны состоятся послезавтра и я до сих пор не уверена, будут они мирными или полиция задержит тех, кто придет попрощаться с моим мужем», — добавила Юлия Навальная.

Днем 28 февраля соратники оппозиционера сообщили, что его отпевание состоится в церкви иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в Марьино 1 марта в 14:00. Похороны пройдут на Борисовском кладбище. Зал для прощания команда Навального так и не смогла найти. Соратники политика рассказывали, что владельцы помещений отказывались с ними работать.

По словам Ивана Жданова, изначально прощание и похороны собирались провести 29 февраля. Однако «быстро выяснилось, что к 29му февраля нет ни единого человека, кто мог бы выкопать могилу», — написал он в соцсети Х.

По его словам, в итоге помещение нашлось на 1 марта.

«Мы все же нашли большой нормальный зал, хоть и в Новокосино, но сотрудники нам сказали, что он свободен и нужно приехать заключить договор. Все складывалось. 1го марта: утром прощание, потом в 14 часов отпевание в Марьино и в 16 погребение на Борисовском кладбище. Но черти же не успокаиваются. Заключения договора на зал не состоялось. И как и в Салехарде, снова выдвинули условие “тихие семейные похороны с прощанием на Хованском кладбище”. Один в один, как шантажировали маму, когда не выдавали тело Алексея. Предложение с Хованским крематорием принес лично Алексей Алексеевич Венедиктов», — заявил Жданов.

Затем в интервью «Медузе» он рассказал, что в какой-то момент прощание собирались провести в Николо-Архангельском крематории. Для заключения договора с учреждением представителю команды Навального предложили приехать ночью на Котляковское кладбище.

«Он туда приезжает — а ему вручают бумажку о том, что предлагают похоронный зал на северном Хованском кладбище. Он говорит: “Ну я же приехал заключать договор на это кладбище, на Николо-Архангельский крематорий”. Ему говорят: “Да, но там занято уже, там прощания не будет”», — сказал Жданов.

В итоге соратники Навального позвали людей на прощание в церковь «Утоли моя печали» в Марьино, где пройдет отпевание оппозиционера.

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«С этим пока проблем нет, но теоретически, конечно, могут возникнуть — на церковников могут надавить сотрудники ФСБ. Тогда у нас будет прощание либо на кладбище, либо в другой церкви. У нас в любом случае где-то будет прощание. Право проститься с Алексеем у людей точно есть — и в любом случае где-то оно состоится», — сказал Жданов «Медузе».

Бывший главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов заявил Би-би-си, что не передавал соратникам Навального предложения с Хованским крематорием. По его словам, Жданов попросил помощи в поиске зала для прощания в чате «иноагентов», а Венедиктов лишь переслал ему письмо от мэрии «без всякого комментария».

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