Юлия Навальная выступила в Европарламенте

Юлия Навальная, вдова политика Алексея Навального, погибшего в колонии, выступила в Европарламенте. Ее выступление транслировал ютюб-канал «Навальный LIVE».

В своей речи она призвала привлечь к ответственности Владимира Путина. «Путин должен ответить за то, что он сделал с моей страной. Путин должен ответить за то, что он сделал с соседней мирной страной. Путин должен ответить за то, что он сделал с Алексеем», — сказала она.

При этом Навальная подчеркнула, что для борьбы с Путиным и его режимом необходимо использовать новаторские методы, как это делал ее муж. По ее словам, бороться надо с теми, кто помогает Путину. Для этого необходимо проводить расследования, выявляя таких пособников, и не давать им обходить введенные санкции.

«Путин — кровавый монстр, главарь организованной преступной группировки», — подчеркнула Навальная, — Мой муж никогда уже не увидит прекрасную Россию будущего, но мы должны ее увидеть. И я сделаю все от меня зависящее, чтобы его мечты сбылись. Зло падет, а прекрасное будущее наступит».

Зал отреагировал на выступление Навальной овациями.

Вскоре после смерти Навального в колонии ИК-3 16 февраля Юлия Навальная обвинила в его убийстве Путина и пообещала продолжить дело мужа. Позже она призвала власти ЕС не признавать результаты президентских выборов в России, назначенных на середину марта.

29 февраля Европарламент планирует принять резолюцию в связи с убийством Навального. Ожидается, что в ней будет сказано о необходимости принятия мер «в поддержку политических заключенных и притесняемого гражданского общества» в России.

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