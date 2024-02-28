Назначена дата отпевания и похорон Алексея Навального

Отпевание Алексея Навального состоится в церкви иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в Марьино 1 марта в 14:00. Об этом в соцсети X сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

«Приходите заранее. Похороны пройдут на Борисовском кладбище», — написала она.

Накануне Ярмыш сообщала, что после более чем суток поисков родственникам и соратникам Навального не удалось найти помещение для прощания с ним.

«Где-то говорят, что помещение занято. Где-то отказываются при упоминании фамилии “Навальный”. В одном месте нам прямо сказали, что ритуальным агентствам запретили с нами работать. Спустя сутки поисков помещения для прощания нет», — писала она.

До этого мать Алексея Навального Людмила рассказывала о том, как ее шантажировали следователи Следственного комитета. По ее словам, они требовали согласиться на тайные похороны политика без прощания в обмену на выдачу его тела семье.

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