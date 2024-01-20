На блогера, который призывал протестующих в Баймаке разойтись, завели уголовное дело об участии в массовых беспорядках

На башкирского блогера Ильяса Байгускарова, который призывал протестующих в Баймаке разойтись, завели уголовное дело об участии в массовых беспорядках (часть 2 статьи 212 УК). Об этом его брат Ильгиз рассказал «Холоду».

Ильяса Байгускарова задержали 17 января во время протестов возле Баймакского районного суда, но затем, по словам его брата, отпустили. Днем 19 января в Уфе его снова задержали уже по уголовному делу об участии в массовых беспорядках, рассказал «Холоду» адвокат Байгускарова Радмир Саниев.

«Пока меня не ознакомили ни с чем (с материалами дела — прим. “Холода”). У следствия [есть] трое суток на рассмотрение заявленного мною ходатайства. В суд следственный орган не обращался. Если будет обращаться, то у них завтра последний день для этого. Насколько пока знаю, задержали в 14.30 19.01.2024 в рамках уголовного дела. Соответственно если это так, то в 14.30 21.01.2024 срок задержания истекает», — говорит Саниев.

Ильгиз Байгускаров рассказал «Холоду», что во время протестов его брат Ильяс пытался успокоить собравшихся.

«Я задаюсь вопросом: как можно было применять статью о беспорядках, если это был даже не протест, а просто поддержка общественного деятеля? Было очень много провокаторов в Баймаке. […] Есть много видео, где [видно, как] людей успокаивали те, кто были наиболее заметными в общественной деятельности. Есть неоспоримые доказательства и видео о том, что мой брат стремился успокоить собравшийся народ. Мне кажется, власти сделали ошибку, задержав активных членов поддержки, активистов», — сказал он.

В группе поддержки осужденного активиста Фаиля Алсынова опубликовали видео, на котором Ильяс Байгускаров обращается к толпе протестующих с призывом разойтись, чтобы осужденному Алсынову не увеличили срок «из-за резонанса».

17 января суд в Башкортостане приговорил защитника горы Куштау Фаиля Алсынова к четырем годам колонии общего режима по делу о разжигании ненависти или вражды (статья 282 УК). По версии следствия, он негативно высказался о жителях Кавказа, Центральной Азии и Армении и «унизил их человеческое достоинство» во время схода граждан в селе Ишмурзино в Баймакском районе.

В своей речи Алсынов употребил словосочетание «Кара халык», которое на русский можно дословно перевести как «мы — черный народ», что в действительности означает «мы — простой народ». Тем не менее автор лингвистической экспертизы, специалист Уфимского университета науки и технологий Айнур Хужахметов, написал, что «значение словосочетания соответствует значению слов "хачи", "чурки", "черномазые"». Донос на Алсынова, после которого было возбуждено уголовное дело, написал глава Башкортостана Радий Хабиров.

Во время оглашения приговора возле здания Баймакского суда собрались несколько тысяч человек. Они скандировали «Позор» и «Свободу». Между протестующими и силовиками произошли столкновения, последние применили слезоточивый газ и пытались разогнать толпу дубинками.

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В тот же день МВД Башкортостана отчиталось о возбуждении уголовного дела о массовых беспорядках (части 1 и 2 статьи 212 УК) против участников акции в поддержку Алсынова. Позднее в Следственном комитете добавили, что дело также возбуждено по статье о применении насилия к полицейским (часть 1 статьи 318 УК). Шестерых участников протестов арестовали. Позднее под арест отправили еще девятерых задержанных. 18 января в баймакском колледже прошел обыск, в ходе которого силовики задержали еще нескольких человек.

19 января в Уфе на площади у памятника Салавату Юлаеву состоялась еще одна акция в поддержку Фаиля Алсынова. На нее пришли несколько сотен человек: они пели башкирские песни и водили хороводы. Силовики задержали нескольких человек. В городе наблюдались перебои с мобильной связью.

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