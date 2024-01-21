В Башкортостане продолжаются аресты участников протестов в Баймаке

В Башкортостане суды продолжают арестовывать участников протестов в Баймаке. Так, 21 января по делу о массовых беспорядках (статья 212.2 УК) в СИЗО на два месяца отправили 41-летнего Азата Мирзина. Об этом сообщили его близкие. Его также обвиняют в применении насилия к представителю власти.

Накануне суд в Уфе также отправил под арест многодетного отца Вилюра Карачурина. Об этом сообщила «Медиазона». По данным издания, Карачурина обвиняют по делу об организации и участии в массовых беспорядках (части 1 и 2 статьи 212 УК), а также в применении неопасного для жизни и здоровья насилия к представителю власти (часть 1 статьи 318 УК).

Обвинение по делу о массовых беспорядках также предъявили активисту Ильясу Байгускарову. Он был у суда в Баймаке во время протестов и пытался успокоить собравшихся. Видео с обращением Байгускарова к протестующим позже опубликовал его брат.

В свою очередь, «ОВД-Инфо» пишет, что Кировский районный суд Уфы рассмотрел уже 25 административных дел в отношении участников протестов в Баймаке. По данным издания, всех фигурантов признали виновными по статье о неповиновении полиции, по крайней мере некоторым из них назначили административный арест. Накануне в Баймаке по административным делам арестовали 17 участников акции.

17 январе суд в Баймаке приговорил башкирского активиста и защитника горы Куштау Фаиля Алсынова к четырем годам колонии по обвинению в возбуждении ненависти или вражды (статья 282 УК). Поддержать Алсынова к суду пришли до десяти тысяч человек. После оглашения приговора люди не стали расходиться, и тогда силовики применили слезоточивый газ, светошумовые гранаты и дубинки для разгона толпы. В ответ собравшиеся закидывали ОМОН снежками.

Позже по факту столкновений возбудили уголовное дело о массовых беспорядках. В последующие дни силовики стали задерживать участников акции и составлять на них протоколы о нарушении правил проведения митингов. Также полицейские провели рейд в колледже в Баймаке и задержали двух студентов.

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