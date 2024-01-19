В Баймаке девятерым участникам акции в поддержку Алсынова назначили административный арест

Баймакский районный суд назначил административный арест девяти участникам акции в поддержку осужденного активиста Фаиля Алсынова. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики Башкортостан.

Их признали виновными в неповиновении распоряжению сотрудника полиции (часть 1 статьи 19.3 КоАП) и назначили наказание в виде административного ареста сроком от 8 до 15 суток. Издание Ufa1 опубликовало список арестованных.

Акция прошла возле здания Баймакского суда 17 января — в день вынесения приговора Алсынову. Суд назначил ему четыре года колонии общего режима. После вынесения приговора сторонники активиста начали скандировать лозунги: «Свободу» и «Позор». Полицейские объявили акцию несогласованной и требовали разойтись.

Для разгона толпы силовики применили слезоточивый газ, светошумовые гранаты и дубинка. В ответ собравшиеся начали закидывать их снежками.

Ранее Кировский райсуд Уфы арестовал шестерых участников акции. «Коммерсантъ» пишет, что административные аресты назначили восьми активистам. При этом Баймакский суд, как отмечает издание, оштрафовал еще шесть человек.

19 января в Уфе прошла еще одна акция в поддержку Алсынова. Несколько сотен человек собрались на площади рядом с памятником Салавату Юлаеву. Спустя пару часов полиция вытеснила протестующих с площади. Несколько человек задержали. В том числе девушку с надписью на спине «Кара халык», которая переводится с башкирского языка как черный или простой народ, сообщает Sotavision. Именно за эти слова Алсынов получил реальный срок.

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