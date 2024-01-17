Суд арестовал шестерых участников акции в поддержку Фаиля Алсынова — «Верстка» 

Суд в Уфе арестовал шесть человек, участвовавших в акции в поддержку башкирского активиста Фаиля Алсынова в Баймаке. Об этом пишет «Верстка» со ссылкой на одного из задержанных Дениса Скворцова.
Он рассказал, что ему и еще четверым задержанным — Фанзилю Ахметшину, Юлаю Аралбаеву, Радмиру Мухаметшину и Дмитрию Петрову — суд назначил по десять суток ареста. Еще одного активиста, Ильнара Галина, арестовали на 13 суток.
Всем им вменили статью о нарушении установленного порядка организации либо проведения митинга (20.2 КоАП). При этом «Верстка» отмечает, что на сайте суда нет информации об этих арестах. Почему активистов, задержанных в Баймаке, отвезли за 400 километров в Уфу, неизвестно.
Всего, как пишет издание, около здания суда в Баймаке задержали несколько десятков протестующих. Поддержать Алсынова туда пришли тысячи людей. После того как судья огласила приговор, собравшиеся у здания суда люди стали скандировать лозунги. Силовики попытались разогнать протестующих с помощью слезоточивого газа, светошумовых гранат и дубинок. Тем не менее сторонники Алсынова не расходились и бросали в ОМОН снежки.
Позже в управлении Следственного комитета по Башкортостану сообщили, что возбудили уголовное дело по двум статьям — организация и участие в массовых беспорядках (части 1 и 2 статьи 212 УК) и применение насилия в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 УК). Кроме того, там заявили, что в ходе столкновений у здания суда пострадали несколько человек, включая силовиков.
Известного башкирского активиста и защитника горы Куштау Фаиля Алсынова признали виновным в разжигании ненависти и вражды (статья 282 УК). В ходе процесса обвинение просило суд приговорить его к четырем годам колонии-поселения. Однако судья вынесла более суровый приговор, назначив активисту четыре года колонии общего режима.
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