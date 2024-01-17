Суд арестовал шестерых участников акции в поддержку Фаиля Алсынова — «Верстка» 

Суд в Уфе арестовал шесть человек, участвовавших в акции в поддержку башкирского активиста Фаиля Алсынова в Баймаке. Об этом пишет «Верстка» со ссылкой на одного из задержанных Дениса Скворцова.

Он рассказал, что ему и еще четверым задержанным — Фанзилю Ахметшину, Юлаю Аралбаеву, Радмиру Мухаметшину и Дмитрию Петрову — суд назначил по десять суток ареста. Еще одного активиста, Ильнара Галина, арестовали на 13 суток.

Всем им вменили статью о нарушении установленного порядка организации либо проведения митинга (20.2 КоАП). При этом «Верстка» отмечает, что на сайте суда нет информации об этих арестах. Почему активистов, задержанных в Баймаке, отвезли за 400 километров в Уфу, неизвестно.

Всего, как пишет издание, около здания суда в Баймаке задержали несколько десятков протестующих. Поддержать Алсынова туда пришли тысячи людей. После того как судья огласила приговор, собравшиеся у здания суда люди стали скандировать лозунги. Силовики попытались разогнать протестующих с помощью слезоточивого газа, светошумовых гранат и дубинок. Тем не менее сторонники Алсынова не расходились и бросали в ОМОН снежки.

Позже в управлении Следственного комитета по Башкортостану сообщили, что возбудили уголовное дело по двум статьям — организация и участие в массовых беспорядках (части 1 и 2 статьи 212 УК) и применение насилия в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 УК). Кроме того, там заявили, что в ходе столкновений у здания суда пострадали несколько человек, включая силовиков.

Известного башкирского активиста и защитника горы Куштау Фаиля Алсынова признали виновным в разжигании ненависти и вражды (статья 282 УК). В ходе процесса обвинение просило суд приговорить его к четырем годам колонии-поселения. Однако судья вынесла более суровый приговор, назначив активисту четыре года колонии общего режима.

Читать еще Подвергшийся пыткам чеченский гей смог уехать из России

Читать еще Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против главы узбекской диаспоры за сравнение российских военных с «петухами»

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.