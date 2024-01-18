После протестов в Баймаке силовики провели рейд в местном колледже. Есть задержанные

После протестов и столкновений с полицией в Баймаке силовики провели рейд в местном филиале Уфимского топливно-энергетического колледжа. Об этом сообщает RusNews. По данным издания, в учебное заведение пришли около 15 человек в форме, которые проверяли содержимое телефонов студентов.

В результате задержали двоих учащихся — Вильнура и Газиза. По данным издания, поводом для задержания стали некие посты в соцсети «ВКонтакте». Другие студенты колледжа связывают задержание с протестами, которые произошли накануне в Баймаке.

Там 17 января суд вынес приговор известному башкирскому активисту и защитнику горы Куштау Фаилю Алсынову. Его признали виновным в разжигании ненависти или вражды (статья 282 УК) и назначили четыре года колонии общего режима.

Поддержать Алсынова к суду пришли тысячи людей. После оглашения приговора они не стали расходиться, и тогда силовики применили слезоточивый газ, дубинки и светошумовые гранаты для разгона толпы. В ответ протестующие бросали в полицейских снежки.

В итоге около полутора десятков человек были задержаны, еще несколько, включая силовиков, получили травмы. Вечером того же дня суд в Уфе арестовал шестерых участников протестов, назначив им от 10 до 13 суток ареста по административной статье о нарушении правил проведения митингов.

РИА «Новости» со ссылкой на главу общественного совета при МВД Башкортостана сообщило, что по итогам протестов силовики возбудили уголовные дела об организации и участии в массовых беспорядках (части 1 и 2 статьи 212 УК), а также о применении насилия к представителю власти (часть 1 статьи 318 УК).

В свою очередь, депутат-единоросс из Башкортостана Динар Гильмутдинов заявил, что протесты в Баймаке были организованы спецслужбами иностранных государств. По его словам, к произошедшему причастны «действующие с территории Украины и Прибалтики элементы» через «аффилированные телеграм-каналы и прочие каналы связи».

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