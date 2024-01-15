В Петербурге сгорел склад Wildberries, а хуситы атаковали танкер с российской нефтью. Главные новости минувших выходных

В Петербурге сгорел склад Wildberries

Утром 13 января в Пушкинском районе Петербурга начался пожар на складе Wildberries. Возгоранию был присвоен высший пятый уровень сложности. Огонь распространился на площади в 70 тысяч квадратных метров.

По одной из версий причиной пожара стала неисправность электропроводки, по другой — поджог. Когда началось возгорание на складе находились не менее тысячи человек. О пострадавших официально не сообщалось. В то же время телеграм-канал Shot написал, что трое сотрудников склада пропали без вести, а местное издание «Фонтанка» сообщило об одной сотруднице, отравившейся продуктами горения.

Ущерб от пожара предварительно оценили в 10-11 миллиардов рублей. Администрация Wildberries пообещала продавцам, чьи товары сгорели, возместить ущерб.

Вскоре после пожара врио начальника регионального управления Госстройнадзора Вячеслав Захаров заявил, что склад официально не вводили в эксплуатацию. В Wildberries это отрицают.

Позже Следственный комитет сообщил, что по факту пожара возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями (часть 1 статьи 201 УК). Следствие полагает, что пожар произошел из-за нарушения неустановленными лицами правил противопожарной безопасности. Ранее сообщалось, что на сгоревшем складе была отключена противопожарная сигнализация.

В Москве умер поэт Лев Рубинштейн

Об этом в соцсетях сообщила его дочь Мария. 8 января автомобиль сбил 76-летнего Рубинштейна на нерегулируемом пешеходном переходе.

В результате поэт получил тяжелейшие травмы, в том числе перелом основания черепа. Следующие несколько дней он находился в реанимации.

Против водителя, сбившего Рубинштейна, возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (статья 264 УК).

Лев Рубинштейн — один из основателей московской концептуальной школы. В 2012 году он получил премию «НОС» за книгу «Знаки внимания».

Йеменские хуситы атаковали танкер с российской нефтью в Красном море

Об этом сообщило агентство Reuters. По его данным, атака стал результатом ошибки. Название танкера агентство не сообщает. Известно, что хуситы запустили ракету в 170 километрах к юго-востоку от йеменского портового города Аден. Она, как сообщается, упала в 400-500 метрах от танкера. За ракетой следовали три небольших судна. В результате этой атаки никто не пострадал.

«Это уже второй танкер с российской нефтью, который по ошибке стал объектом нападения хуситов», — сообщили в британской охранной компании Ambrey.

Церковный суд лишил сана протоиерея Алексея Уминского

Об этом 13 января сообщила «Новая газета». По данным издания, епархиальный суд Русской православной церкви признал Уминского виновным в «клятвопреступлении». Поводом для этого стал отказ священника читать молитву о «победе Святой Руси». Как сообщается, решение о лишении Уминского сана теперь должен утвердить патриарх Кирилл.

5 января стало известно, что выступающего против войны протоиерея Алексея Уминского сняли с должности настоятеля храме Троицы в Хохлах и запретили в служении. Журналист Алексей Венедиктов тогда предположил, что причиной стало интервью, которое дал ему протоиерей.

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