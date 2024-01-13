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В Госстройнадзоре утверждают, что сгоревший в Петербурге склад Wildberries работал незаконно

17:25 • 13.01.2024

Сгоревший склад Wildberries в Санкт-Петербурге официально не вводили в эксплуатацию. Об этом изданию 78.ру сообщил врио начальника регионального управления Госстройнадзора Вячеслав Захаров.

По его словам, в 2022 году зданию выдали заключение о соответствии, но дальнейшую сертификацию никто не проводил. «Не было заявки на ввод в эксплуатацию. У них заключение о соответствии было выдано в 2022 году, а дальше застройщик сам [направляет заявку]. Вообще с такими бумагами они не должны были работать без разрешения», — пояснил Захаров. 

В Wildberries опровергли информацию об отсутствие у склада документа о соответствии. В свою очередь, BFM, ссылаясь на юристов, отмечает, что заключение о соответствии не означает, что объект автоматически введут в эксплуатацию. 

По предварительной версии, причиной пожара на складе Wildberries в Петербурге стала неисправность электропроводки. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах. Источник агентства также утверждает, что на складе была отключена пожарная сигнализация. По другой версии — здание подожгли, пишет РБК со ссылкой на источник близкий к МЧС. 

Крупный пожар на складе Wildberries в Шушарах начался утром 13 января. Ему присвоили высший уровень сложности. Возгорание локализовали на площади в 70 тысяч квадратных метров. О пострадавших официально не сообщалось. 

Со сгоревшего склада в Петербурге отгружали почти девять процентов всех заказов Wildberries. Такую цифру назвал сооснователь группы компаний в области электронной коммерции TOGO Антон Бестугин. Во Всероссийском союзе страховщиков считают, что сумма ущерба может превысить десять миллиардов рублей. 

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