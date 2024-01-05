Поддержать
Новости

Выступающего против войны протоиерея Алексея Уминского запретили в служении

18:50 • 05.01.2024

В Москве запретили в служении протоиерея Алексея Уминского. Он больше не будет настоятелем в храме Троицы в Хохлах. Об этом сообщает журналист Алексей Венедиктов и телеканал «Дождь»

«Вместо Уминского — и это точно изощренная месть — [назначили] протоиерея Андрея Ткачева, беглого из Украины, сторонника войны, известного проповедника на телеканале "Спас"», — пишет в своем телеграм-канале религиовед Ксения Лученко. 

По информации «Дождя», Уминского сняли с должности из-за его интервью Алексею Венедиктову, которое тот опубликовал в своем канале. 

Уминский выступал свидетелем защиты на процессе по ликвидации «Международного Мемориала», а также поддерживал заключенных по «московскому делу» и в 2021 году записал видео с просьбой допустить врача к Алексею Навальному. 

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.

Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать
Поддержите «Холод» сегодня, чтобы завтра стало теплее
Нас не остановили ни репрессивные законы, ни блокировка сайта. Мы продолжаем говорить о том, что важно прямо сейчас. Команда «Холода» работает, чтобы у всех, кто не видит просвета, появилась надежда.
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержите работу «Холода»