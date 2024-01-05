Выступающего против войны протоиерея Алексея Уминского запретили в служении

В Москве запретили в служении протоиерея Алексея Уминского. Он больше не будет настоятелем в храме Троицы в Хохлах. Об этом сообщает журналист Алексей Венедиктов и телеканал «Дождь».
«Вместо Уминского — и это точно изощренная месть — [назначили] протоиерея Андрея Ткачева, беглого из Украины, сторонника войны, известного проповедника на телеканале "Спас"», — пишет в своем телеграм-канале религиовед Ксения Лученко.
По информации «Дождя», Уминского сняли с должности из-за его интервью Алексею Венедиктову, которое тот опубликовал в своем канале.
Уминский выступал свидетелем защиты на процессе по ликвидации «Международного Мемориала», а также поддерживал заключенных по «московскому делу» и в 2021 году записал видео с просьбой допустить врача к Алексею Навальному.
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