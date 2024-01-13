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Церковный суд постановил лишить сана протоиерея Алексея Уминского — «Новая газета»

16:05 • 13.01.2024

Епархиальный суд Русской православной церкви постановил лишить сана протоиерея Алексея Уминского за «клятвопреступление». Об этом пишет «Новая газета».

«Признать, что на основании Правила 25-го Святых Апостолов отец Алексей Уминский подлежит извержению из сана за нарушение священнической Присяги (клятвопреступление) — отказ от исполнения Патриаршего благословения читать молитву о Святой Руси за Божественной Литургией», — цитирует издание решение суда.

Сам Уминский на рассмотрение дела в епархиальный суд не пришел и его решение никак не комментировал. Как отмечает «Новая газета», теперь решение церковного суда должен утвердить патриарх Кирилл.

5 января стало известно, что выступающего против войны протоиерея Алексея Уминского сняли с должности настоятеля храме Троицы в Хохлах и запретили в служении. Журналист Алексей Венедиктов тогда предположил, что причиной стало интервью, которое дал ему протоиерей. Также сообщалось, что Уминский отказался читать специальную молитву патриарха Кирилла о «победе Святой Руси».

«Вместо Уминского — и это точно изощренная месть — [назначили] протоиерея Андрея Ткачева, беглого из Украины, сторонника войны, известного проповедника на телеканале "Спас"», — написала тогда в своем телеграм-канале религиовед Ксения Лученко. 

Уминский выступал свидетелем защиты на процессе по ликвидации «Международного Мемориала», а также поддерживал заключенных по «московскому делу» и в 2021 году записал видео с просьбой допустить врача к Алексею Навальному. 

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