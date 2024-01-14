СК возбудил дело о злоупотреблении полномочиями после крупного пожара на складе Wildberries под Петербургом

Следственный комитет возбудил уголовное дело о злоупотреблении полномочиями (часть 1 статьи 201 УК) после крупного пожара на складе Wildberries в поселке Шушары под Санкт-Петербургом. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

По версии следствия, преступление связано с нарушением неустановленными лицами правил противопожарной безопасности.

«Коммерсантъ» со ссылкой на представителей МЧС сообщает, что ликвидировать открытое горение на складе Wildberries удалось спустя более суток с момента возгорания.

Пожар начался утром 13 января. По данным МЧС, огонь распространился на 70 тысяч квадратных метров. Ему присвоили высший уровень сложности. ТАСС сообщал, что причиной возгорания могла стать неисправность электропроводки. РБК со ссылкой на МЧС пишет, что рассматриваются три версии произошедшего: поджог, неисправность электросети и неосторожное обращение с огнем.

«Фонтанка» со ссылкой на источники сообщает об одной пострадавшей 22-летней жительнице Петербурга. По информации издания, она надышалась дымом при пожаре. Телеграм-канал Shot также пишет о трех пропавших без вести сотрудниках склада. Официальной информации о пострадавших нет.

Врио начальника регионального управления Госстройнадзора Вячеслав Захаров заявил, что склад официально не вводили в эксплуатацию. В Wildberries это отрицают. В компании пообещали вернуть деньги за сгоревшие товары или доставить их в ближайшее время, если они есть в наличии на других складах.

По словам сооснователя группы компаний в области электронной коммерции TOGO Антона Бестугина, со сгоревшего склада отгружали почти 9% всех заказов Wildberries. Во Всероссийском союзе страховщиков считают, что сумма ущерба может превысить десять миллиардов рублей.

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