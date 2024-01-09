Поэт Лев Рубинштейн попал в реанимацию после ДТП

В Москве автомобиль наехал на 76-летнего поэта Льва Рубинштейна, после чего его доставили в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. По информации агентства РИА «Новости», он находится в тяжелом состоянии.

О деталях произошедшего рассказывают знакомые поэта в социальных сетях.

«Его сбила днем машина, сейчас он в Склифе в тяжелом состоянии, операцию сделали», — написал поэт Игорь Иртеньев в фейсбуке. Правозащитник Александр Черкасов уточняет, что поэт после аварии получил переломы и черепно-мозговую травму. Журналистка Мария Слоним сообщила, что после операции поэта поместили в состояние искусственной комы.

Лев Рубинштейн родился в 1947 году в Москве. Он выпускник филологического факультета Московского государственного гуманитарного университета имени М.А. Шолохова, лауреат премии «НОС». Поэт получил её в 2012 году за книгу «Знаки внимания».

В России его творчество стало широко известным в конце 1989 года. Среди его книг поэзии и эссе — «Домашнее музицирование», «Погоня за шляпой и другие тексты», «Целый год. Мой календарь».

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